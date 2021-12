Valneva stark, Bayer gewinnt vor US-Gericht, Daimler-Spin-Off erfolgreich: Startet jetzt die Jahresend-Rallye?

Zum Ende der abgelaufenen B?rsenwoche wurde es noch einmal turbulent auf dem Parkett. Der franz?sische Impfstoffentwickler Valneva konnte sich gegen die allgemeine Schw?che bei Impfstoffaktien (BioNTech: -9%) sehr gut behaupten, w?hrend Daimler die gelungene Aufteilung seines Konzerns an der B?rse feiern durfte. Auch bei Bayer knallten die Sektkorken, nachdem der Pharma-Konzern nun schon den zweiten [ ]

Zum Ende der abgelaufenen B?rsenwoche wurde es noch einmal turbulent auf dem Parkett. Der franz?sische Impfstoffentwickler Valneva konnte sich gegen die allgemeine Schw?che bei Impfstoffaktien (BioNTech: -9%) sehr gut behaupten, w?hrend Daimler die gelungene Aufteilung seines Konzerns an der B?rse feiern durfte. Auch bei Bayer knallten die Sektkorken, nachdem der Pharma-Konzern nun schon den zweiten Rechtsstreit in der uns?glichen Glyphosat-Aff?re in den USA gewonnen hat.?

Der Deutsche Aktienindex trat dagegen am Freitag mehr oder weniger auf der Stelle. Unter geringen Schwankungen notierte der Kurs am Ende nahezu auf dem Vortagesniveau (-0,10%). Damit legte die am Montag gestartete Erholung eine kurze Pause ein, doch die technische Ausgangslage ist nach wie vor ?berzeugend. Denn der Omikron-Schock scheint gut verdaut, sodass der Index zeitnah wieder die 16.000er-Grenze ins Visier nehmen d?rfte.?

