Valneva startet deutlich schw?cher. Sind das jetzt g?nstige Kaufkurse?

Die Aktien des franz?sischen Impfstoffherstellers Valneva starten heute Morgen vorb?rslich mit einem Minus von rund drei Prozent in die neue Handelswochen. Dabei konnte das Unternehmen noch in der vergangenen Woche ?berzeugende Gesch?ftszahlen f?r das abgelaufene und einen positiven Ausblick in das laufende Jahr pr?sentieren. So verf?gt das Unternehmen immerhin ?ber rund 350 Millionen Euro an liquiden Mitteln, um die Entwicklung und die Produktion des Totimpstoffs VLA2001 weiter voranzutreiben.?

Das k?nnte auch bald notwendig werden. Denn nachdem das K?nigreich Bahrain die Zulassung bereits Anfang M?rz erteilt hat, hat die Europ?ische Arzneimittelagentur zwar noch ein paar Fragen zum Impfstoff, doch derzeit sieht es so aus, als ob Valneva die Zulassung schon im April erh?lt, wie die Franzosen k?rzlich verlauten lie?en,? Und theoretisch beginnt der April bereits am Freitag?

Valneva bastelt also weiter an einer erfolgreichen Zukunft. Daf?r ist Valneva bestens aufgestellt.

