Valneva straft Kritiker L?gen. Rallye gestartet!

Was war nicht alles geschrieben worden in den vergangenen Tagen ?ber den franz?sischen Impfstoffentwickler Valneva. Die Aktie wurde bereits totgesagt und nahezu brutal nach unten gepr?gelt. Auch heute Morgen setzte sich diese Talfahrt zun?chst fort. Denn der Kurs brach erneut ein und verlor zeitweise rund weitere zehn Prozent an. Im Tief schlug Valneva auf der [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.