Valneva, Teamviewer, BioNTech? Startschuss zur Jahresend-Rallye kann jetzt t?glich erfolgen!

Nach der kr?ftigen Rallye in den vergangenen zwei Tagen legen die B?rsen heute eine wohlverdiente Pause ein. Die Teamviewer-Aktie notiert nahezu unver?ndert, BioNTech muss sogar Abschl?ge hinnehmen. Einzig der franz?sische Impfstoffentwickler Valneva kann an die gute Form der letzten Tage ankn?pfen und verbessert sich um mehr als sechs Prozent. So oder so ?hnlich sieht es bei zahlreichen Aktien aus.?

Dementsprechend notieren auch die Indizes heute minimal im Minus, was aber nach den heftigen Zugewinnen der vergangenen Tage kein Wunder ist. So scheint der Deutsche Aktienindex vor dem Angriff auf die 16.000er-Marke noch einmal durchatmen zu wollen, ehe dann der gro?e Sturm losbricht. Nach wie vor haben die B?rsen den Startschuss zur Jahresend-Rallye selbst in der Hand. Es kann quasi t?glich losgehen.?

