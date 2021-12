Valneva und Nel explodieren! Aber z?hlen die Aktien auch zu den Favoriten f?r 2022?

Der Auftakt in die letzte Handelswoche des Jahres ist gegl?ckt. Und wie! Der franz?sische Impfstoffentwickler Valneva springt heute um mehr als vier Prozent nach oben und scheint damit einen neuen Anlauf auf die Allzeithochs im Bereich von 30 Euro zu starten. Auch das Sorgenkind der vergangenen Wochen und Monate Nel Hydrogen beginnt die Woche mit einem regelrechten Paukenschlag!

So explodiert der Kurs heute um mehr als f?nf Prozent und schiebt sich damit wieder ?ber die Marke von 1,60 Euro. Die Charttechnik hellt sich damit etwas auf und auch aus Unternehmenssicht gibt es positive Nachrichten. Schlie?lich konnte Nel am Heiligabend zwei neue Auftr?ge vermelden, die insgesamt einen Wert von rund zehn Millionen US-Dollar umfassen.?

