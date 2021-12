Valneva: Von Schw?che keine Spur. Aktie brutal stark!

Der franz?sische Impfstoffentwickler Valneva ?u?erte sich gestern ?ber die Ergebnisse einer Studie f?r eine Booster-Impfung mit dem neuen Impfstoff VLA2001. Demnach sind die Resultate so vielversprechend, dass Valneva sogar das Potenzial hat, die bestehenden Impfstoffe abzul?sen. Denn eine Booster-Impfung mit Valneva k?nnte Stand jetzt wohl in gr??eren Zeitabst?nden erfolgen als bei der Konkurrenz.?

Dementsprechend schoss der Aktienkurs gestern fast 16 Prozent nach oben. Die Aktie verbesserte sich von 22,44 am Mittwoch auf 25,92 Euro. Dabei schloss der Kurs nahe dem Tageshoch. Nach einer solchen Kursexplosion kommt es normalerweise zu einer technischen Korrektur am Folgetag. Doch davon fehlt bei Valneva heute weit und breit jede Spur. Schlie?lich notiert die Aktie heute sogar noch einmal leicht fester.?

Befindet sich Valneva also gerade am Anfang einer neuen Rallye? Oder ist der aktuelle St?rke nur ein kurzes Strohfeuer? Wo liegen die n?chsten Kursziele?

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

