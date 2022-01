Valneva: War es das schon oder geht es erst richtig los?

Der franz?sische Newcomer unter den Impfstoffherstellern Valneva war in den vergangenen Wochen und Monaten einer der gro?en Hoffnungstr?ger im Kampf gegen das Virus. Doch gerade jetzt obwohl die Fallzahlen explodieren, wird es an der B?rse f?r die Aktie derzeit extrem turbulent. Grund daf?r d?rfte die Experteneinsch?tzung sein, dass der mildere Verlauf der Omikron-Variante den Impfdruck deutlich reduziert. M?glicherweise ist die Pandemie sogar schon in diesem Jahr endg?ltig Geschichte?

Hat Valneva da ?berhaupt noch eine Chance auf nennenswerte Ums?tze, zumal die Zulassung immer noch nicht da ist? Fakt ist jedenfalls, dass Valneva mit der EU und beispielsweise dem K?nigreich Bahrain bereits Liefervertr?ge abgeschlossen hat, die einiges an Ums?tzen in die Kassen sp?len d?rften. Die langfristige Perspektive d?rfte vor allem davon abh?ngen, ob die Pandemie wirklich schon ?berstanden ist?

Dem französischen Newcomer Valneva trauen Experten einen wichtigen Schlag im Kampf gegen das Virus zu. Trotzdem ist der Kurs zuletzt stark zurückgekommen.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

