Valneva: Was f?r ein Tag!

Was f?r ein Auftakt – Valneva gl?nzt heute mit einem kr?ftigen Anstieg. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund vier Prozent vorne. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 59,72 USD. L?uft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die B?ren jetzt zur?ck?

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die ?bergeordnete Technik. Dieses Plus bringt die Aktie n?mlich n?her an eine charttechnische H?rde heran. Schlie?lich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund dreizehn Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser ma?gebliche Wendepunkt liegt bei 67,65 USD. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Wer eher in langen Anlagezeitr?umen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Da dieser Indikator bei 35,97 USD notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

