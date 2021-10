Varta-Aktie explodiert. Das steckt dahinter?

Der Batteriespezialist Varta will jetzt so richtig angreifen. Auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens verk?ndete der Vorstand eine regelrechte Sensationsnachricht. Denn der Batterie- und Akku-Profi hat nach eigenen Angaben so viel Erfahrung im Bau von Lithium-Ionen-Zellen gesammelt, dass es fahrl?ssig w?re, dieses KnowHow nicht auch im vielleicht gr??ten Wachstumsmarkt ?berhaupt zu nutzen?

So k?ndigten CFO Armin Hessenberg und Vorstandschef Herbert Schein an, dass Varta in K?rze mit der Produktion von Akkus f?r Elektroautos beginnen wolle. Schon Ende des Jahres soll es losgehen! In zwei Jahren ist dann die Massenproduktion der V4Drive-Zellen geplant. Wie gro? die Produktionskapazit?ten werden, hinge letztlich von der Nachfrage ab, so der Vorstand. Der Aktienkurs honoriert die Ank?ndigung heute mit einem Kursplus von fast f?nf Prozent!

Verhilft der Einstieg in die E-Mobilit?t Varta zur?ck zu alter St?rke? Sollten Anleger jetzt einsteigen oder lieber noch warten? Wo liegen die Chancen und wo die Risiken?

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

