Varta entkommt der Abw?rtsspirale!

Varta-Aktion?re haben heute endlich mal wieder Grund zur Freude. Denn der Aktienkurs klettert heute um fast f?nf Prozent auf derzeit 115,45 Euro. Nach dem mittlerweile acht Wochen andauernden Abw?rtstrend ist das quasi Balsam auf die Seelen der Anleger. Zumal Varta mit diesem Anstieg jetzt die Chance hat, den Abw?rtstrend nachhaltig zu durchbrechen. Der Grund:

Auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens k?ndigte der Vorstand an, in K?rze ins Gesch?ft mit Akkus f?r E-Autos einzusteigen. Man wolle das Knowhow aus der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien nutzen und transferieren, um zuk?nftig auch gr??ere Energiespeicher zu bauen, die beispielsweise in Autos eingesetzt werden k?nnen. Die Produktion der V4Drive-Zellen soll bereits Ende des Jahres starten, ehe f?r 2023 der Start der Massenproduktion geplant ist.?

Verhilft der Einstieg in die E-Mobilit?t Varta zur?ck zu alter St?rke? Sollten Anleger jetzt einsteigen oder lieber noch warten? Wo liegen die Chancen und wo die Risiken?

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Varta-Analyse einfach hier klicken.