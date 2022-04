Varta Kursziel: Das kann nur ein Aprilscherz sein!

Der Batteriehersteller Varta scheint sich langsam aber sicher aus der Krise herauszuk?mpfen. Zuletzt mussten Aktion?re doch arg leiden. Jetzt k?nnte sich Blatt allerdings bald wenden, auch wenn das neue Kursziel der Stifel-Investmentbank auf den ersten Blick wie ein Aprilscherz anmutet? Vor Kurzem hatte Varte die Zahlen f?r das abgelaufene Gesch?ftsjahr vorgelegt und vor allem einen [ ]

appeared first on Anlegerverlag

Der Batteriehersteller Varta scheint sich langsam aber sicher aus der Krise herauszuk?mpfen. Zuletzt mussten Aktion?re doch arg leiden. Jetzt k?nnte sich Blatt allerdings bald wenden, auch wenn das neue Kursziel der Stifel-Investmentbank auf den ersten Blick wie ein Aprilscherz anmutet?

Vor Kurzem hatte Varte die Zahlen f?r das abgelaufene Gesch?ftsjahr vorgelegt und vor allem einen Ausblick auf die kommenden Monate gegeben. Insbesondere die Marge kann sich sehen lassen. Denn von den 903 Millionen Euro Jahresumsatz verblieben am Ende 283 Millionen Euro als EBITDA. Die Rendite liegt also nach wie vor bei rund 30 Prozent. F?r das aktuell laufende Gesch?ftsjahr peilt Varta jetzt sogar die Umsatz-Milliarde an.?

Trotz dieser Zahlen bleibt Investmentbank Stifel bei Ihrer Verkaufsempfehlung f?r Varta. Noch bemerkenswerter ist allerdings das in der vergangenen Woche ver?ffentlichte Kursziel. Denn Stifel sieht Varta mittlerweile bei nur noch 74 Euro als fair bewertet. Zur Erinnerung: Aktuell kostet ein Anteilsschein rund 92 Euro!

Fazit: Varta hat geliefert und konnte die Erwartungen erf?llen. Dennoch sieht Stifel die Aktie deutlich ?berbewertet. Angesichts dieses doch ?berraschenden Kursziels haben auch wir die Aktie einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse finden Sie in unserer gro?en Sonderanalyse, die Sie angesichts der hochspannenden Situation an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen.?Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Varta-Analyse einfach hier klicken.

The post Varta Kursziel: Das kann nur ein Aprilscherz sein! appeared first on Anlegerverlag.