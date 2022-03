Varta: Was bedeuten die neuen Zahlen f?r Aktion?re?

Der Batteriehersteller Varta hat heute die mit Spannung erwarteten Zahlen f?r das abgelaufene Gesch?ftsjahr pr?sentiert. Dabei lagen die Ergebnisse im Gro?en und Ganzen im Rahmen dessen, was der Vorstand angek?ndigt hatte. So erl?ste das Unternehmen 2021 insgesamt 902,9 Millionen Euro, w?hrend der Vorstand zuvor 900 Millionen avisiert hatte. Diese Ums?tze bedeuten ein Plus von 3,8 [ ]

Der Batteriehersteller Varta hat heute die mit Spannung erwarteten Zahlen f?r das abgelaufene Gesch?ftsjahr pr?sentiert. Dabei lagen die Ergebnisse im Gro?en und Ganzen im Rahmen dessen, was der Vorstand angek?ndigt hatte. So erl?ste das Unternehmen 2021 insgesamt 902,9 Millionen Euro, w?hrend der Vorstand zuvor 900 Millionen avisiert hatte. Diese Ums?tze bedeuten ein Plus von 3,8 Prozent gegen?ber dem Vorjahr.?

Das EBITDA verbesserte sich sogar um mehr als 17 Prozent auf knapp 283 Millionen Euro. Damit lag das Ergebnis sogar leicht ?ber der Zielvorgabe des Vorstands und der Konsenssch?tzung der Analysten von 275 Millionen Euro. F?r das laufende Gesch?ftsjahr rechnet der Vorstand mit Ums?tzen zwischen 950 Millionen und einer Milliarde Euro. Das scheint dem Markt hingegen weniger zu gefallen, denn die Aktie verliert heute rund 1,5 Prozent und rutscht wieder knapp unter die 90-Euro-Marke.?

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

