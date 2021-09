Volkswagen als strong buy!?

Heute herrscht Hochstimmung bei Volkswagen-Aktion?ren. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund drei Prozent vorzeigen. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Rei?en die Bullen nun alles an sich oder ist in den n?chsten Tagen Vorsicht geboten?

Kursverlauf von Volkswagen der letzten drei Monate.

Dieser Tagesgewinn sorgen f?r Freudenspr?nge bei den Bullen. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund vier Prozent f?r den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Der Hochpunkt liegt bei 204,35 EUR. In den n?chsten Tagen d?rfte es also zur Sache gehen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden B?rsianern momentan Sorgen. Schlie?lich notiert dieser Mittelwert bei 214,88 EUR, womit sich Volkswagen in Abw?rtstrends befindet. Allerdings verlieren die langfristigen Abw?rtstrends durch den heutigen Tag kr?ftig an Fahrt.

