Volkswagen: Jetzt Gewinne mitnehmen?

Volkswagen begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Denn der Kurs liegt derzeit rund acht Prozent im Plus. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 183,94 EUR. Er?ffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Dieses Plus schiebt die Aktie n?mlich wieder n?her an einen wichtigen Widerstand heran. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund vier Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser obere Wendepunkt verl?uft bei 190,76 EUR. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, d?rfte Langfrist-Anlegern das L?cheln vergehen. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 206,72 EUR, sodass Volkswagen in Abw?rtstrends verl?uft. Aber dass die Kurse auch Abw?rtstrends positiv ?berraschen k?nnen, beweist Volkswagen heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

