Walt Disney: Das hat gesessen!

Walt Disney-Aktion?re werden heute kr?ftig durchgesch?ttelt. Die Aktie b??t n?mlich rund drei Prozent ein. Dadurch kosten die Papiere mittlerweile nur noch 151,50 USD. Ist das der Beginn eines Crashs?

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt p?nktlich zum Beginn des Neuen Jahres hier ausnahmsweise kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Walt Disney der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Walt Disney-Analyse einfach hier klicken.

Die Perspektive f?r die n?chsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Walt Disney rutscht n?mlich mit m?chtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterst?tzung zu. Aktuell errechnet sich nur noch ein Abstand von rund vier Prozent zum 4-Wochen-Tief. Auf 145,08 USD stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er d?rfte in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die von den langfristigen Aussichten von Walt Disney ?berzeugt sind, k?nnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Schlie?lich gibt es die Aktie heute mit einem kr?ftigen Nachlass. Walt Disney-B?ren dagegen sehen sich in ihrer Einsch?tzung dagegen bekr?ftigt.

Welche Aktien sind die Favoriten f?r 2022? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport p?nktlich zu Beginn des Neuen Jahres die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Walt Disney

W?hrung: USD

Wert: 151,50

Letzter Schlusswert: 155,44

Differenz zum Vortag in Prozent: -2,53

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus drei

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 2,53

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund drei

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 4,43

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund vier

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 5,82

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund sechs

Mittelwert der letzten 200 Tage: 172,42

Mittelwert der letzten 50 Tage: 155,51

4-Wochen-Tief: 145,08

4-Wochen-Hoch: 160,32