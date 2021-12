War es das bei Build Your Dreams?

Nichts zu holen gibt es heute f?r Build Your Dreams-Aktion?re. So wird die Aktie rund sieben Prozent nach unten durchgereicht. Diese Negativ-Performance reicht f?r den unangefochtenen letzten Platz. Ist nun alles vorbei?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Build Your Dreams-Aktien verkaufen? Unsere gro?e Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen k?nnen.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Abverkauf verschlechtert die mittelfristige Technik deutlich. Build Your Dreams hat n?mlich nur noch wenig Luft bis zu einer wichtigen Unterst?tzung. Schlie?lich verl?uft das 4-Wochen-Tief nur noch rund eins Prozent unter dem aktuellen Niveau. Bei 31,35 USD liegt dieser markante Punkt. Jetzt brennt also die Luft!

F?r Anleger, die schon l?nger mit einem Einstieg lieb?ugeln, k?nnte nun die Zeit gekommen sein. Wann bekommen Sie die Aktien schon mal mit einem solchen Rabatt. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zus?tzliche Best?tigung.

Fazit: Diese Build Your Dreams-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.

[DEBUG INFO]

Name: Build Your Dreams

W?hrung: USD

Wert: 31,56

Letzter Schlusswert: 33,95

Differenz zum Vortag in Prozent: -7,04

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus sieben

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 7,04

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund sieben

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 0,67

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund eins

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 30,67

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund einunddrei?ig

Mittelwert der letzten 200 Tage: 29,84

Mittelwert der letzten 50 Tage: 37,50

4-Wochen-Tief: 31,35

4-Wochen-Hoch: 41,24