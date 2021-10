War es das bei Deutsche Telekom?

Bei Deutsche Telekom-Anteilseignern geht heute das Schreckgespenst um. Denn die Aktie fristet derzeit ein Schattendasein mit einem Minus von rund drei Prozent. Damit ziert der Titel das Tabellenende der Rangliste. F?r die B?ren ist das ein gefundenes Fressen oder ?

Kursverlauf von Deutsche Telekom der letzten drei Monate.

Dieser Nackenschlag sorgt f?r eine deutliche Verschlechterung der Technik. Da heute einen Haltegriff unterboten wird. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bis zuletzt bedeuteten 16,86 EUR dieses Tief. Auf uns warten also ein paar Tage voller Spannung.

Mutige Anleger, die von Deutsche Telekom begeistert sind, k?nnen heute zugreifen. Immerhin gibt es einen kr?ftigen Rabatt. Kritiker sehen in dem momentanen Fall vermutlich nur den Anfang einer l?ngeren Abw?rtswelle.

