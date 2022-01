War es das bei Moderna?

Tieftraurige Gesichter gibt es heute bei Moderna-Aktion?ren zu sehen. Schlie?lich st?rzt der Kurs rund vier Prozent in die Tiefe. Damit kostet ein Anteilsschein mittlerweile nur noch 177,50 EUR. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und B?ren.

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt p?nktlich zum Beginn des Neuen Jahres hier ausnahmsweise kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Moderna der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Moderna-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getr?bt. Moderna kann nun n?mlich aus dem Stand eine Verkaufssignale generieren. Schlie?lich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund null Prozent entfernt. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 177,02 EUR in den Weg. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Investoren, die generell von Moderna ?berzeugt sind, bekommen damit die n?chste Chance zum Kauf. Schlie?lich kann niemand sagen, ob es die Aktien noch mal so g?nstig gibt. Wer eh skeptisch ist, der erf?hrt heute Best?tigung.

Fazit: Wie geht es bei Moderna jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.