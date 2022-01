War es das bei NIKE?

Verzweiflung macht sich breit bei NIKE-Aktion?ren. Im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs sind die Aktien n?mlich rund f?nf Prozent g?nstiger. Damit ziert der Titel das Tabellenende der Rangliste. Ist das der Beginn einer l?ngeren Talfahrt?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von NIKE der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche NIKE-Analyse einfach hier klicken.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerst?rt. NIKE marschiert n?mlich mit gro?en Schritten in Richtung einer ma?geblichen Unterst?tzung. Nur noch rund eins Prozent entfernt ist schlie?lich das 4-Wochen-Tief. Dieser markante Punkt wurde bei 148,78 USD ausgelotet. Wir d?rfen also gespannt sein, was die n?chsten Tage bringen.

Mittelfristig orientierte Anleger, die auf ein g?nstiges Einstiegsniveau gewartet haben, sollten schon einmal die Ordermaske ?ffnen. Schlie?lich bekommt hier heute jeder einen kr?ftigen Rabatt. Kritiker sehen in dem momentanen Fall vermutlich nur den Anfang einer l?ngeren Abw?rtswelle.

Fazit: Wie geht es bei NIKE jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

