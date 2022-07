Warum schafft die deutsche Regierung so viele Probleme für Online Casinos?

Glücksspiele und insbesondere Spiele in einem Online Casino erfreuen sich in Deutschland vorsichtig formuliert nicht der größten Beliebtheit. Zumindest aus politischer Sicht. Es gibt viele Menschen, die gerne mal den einen oder anderen Euro an einem Slot einsetzen oder die bevorzugt Roulette, Blackjack, Baccarat oder Poker spielen. Es ist nicht einfacher geworden mit der deutschen Lizenz für Online Casinos ein bisschen Spaß in diesem Bereich zu haben. Wir versuchen in diesem Artikel aufzuzeigen, wieso die deutsche Regierung so streng vorgeht.



Erfahrungen in deutschen Online Casinos

Erfahrungen in einem Online Casino zu sammeln, ist eigentlich recht einfach. Es gibt im Internet Dutzende, wenn nicht hunderte verschiedener Anbieter. Viele von diesen haben eine deutschsprachige Webseite und man kann sich von Deutschland aus registrieren. Dann zahlt man ein paar Euro ein, bekommt, sofern gewünscht, einen Bonus, und versucht das Glück heraus zu fordern. Wer gewinnt, spielt entweder weiter oder beantragt eine Auszahlung. Das ist alles seit vielen Jahren ein üblicher Vorgang, wobei definitiv die bekannten Online Casinos seriös arbeiten. Ein Beispiel sind mögliche Mrgreen Erfahrungen, die auch nicht mehr sind, was wie mal waren.



Die deutsche Lizenz für Online Casinos

Der Grund, weshalb in dem einen oder anderen bekannten Online Casino einiges nicht mehr so ist wie es mal war, ist die deutsche Gesetzgebung. Zwar gibt es weiterhin Anbieter, die mit einer Lizenz aus Malta oder aus der Karibik arbeiten und die empfohlen werden können. Aber in Deutschland steht die deutsche Lizenz natürlich im Fokus. Sie wurde im Herbst des Jahres 2020 nach vielen Jahren der Verhandlungen eingeführt. Im Sommer 2021 begannen weitere Umsetzungen zum Thema Online Casino. Verschiedene Spiele dürfen nicht mehr angeboten werden, darunter Roulette, Blackjack, Baccarat und Poker. Bei den Slots fallen alle weg, die einen Jackpot haben und somit die Möglichkeit bieten, besonders viel Geld zu gewinnen. Einsätze sind nur noch bis zu einem einzigen Euro möglich. Darüber hinaus kann man nur noch bis zu 1000 € im Monat einzahlen, insgesamt und nicht nur für ein Online Casino. Man kann sich per Klick selbst sofort sperren, bekommt angezeigt, wie die Verluste und die eventuellen Gewinne der letzten 30 Tagen liegen. Immerhin das ist ein guter Service.



Nachteile der deutschen Casino Lizenz

Alleine die strengen Regeln und dass es Unterschiede zu den international orientierten Casinos mit der Lizenz aus Malta oder der Karibik gibt, ist ein Nachteil für die deutschen Online Casinos. Die arbeiten definitiv seriös, daran besteht kein Zweifel. Aber man ist als Spieler doch sehr eingeschränkt. Außerdem wird man überprüft, weil Einzahlungen und Einsätze an eine allgemeine Datei übermittelt werden, was auf Dauer einen noch größeren Raum einnehmen wird als aktuell. Diese Datei nennt sich Oasis. Schnelle Sperren sind möglich.



Was sind die Gründe für die harten deutschen Regelungen für Online Casinos?

In Deutschland geht es, anders als in anderen Ländern, in Sachen Glücksspiel nicht um Spaß, Freude und um die Möglichkeit, Geld zu gewinnen. Die Spieler können genau diese Argumente vor dem Einsatz und als Grund für den Besuch eines Online Casinos nennen, das steht außer Frage. Die deutsche Politik jedoch setzt vor allem das Thema Spielsucht in den Vordergrund. Es geht also letztlich darum Einsätze von Spielern zu vermeiden. Deshalb auch die harten Regeln, deshalb darf man nicht mehr als 1000 € im Monat einzahlen und deshalb wurde die Möglichkeit auf höhere Einsätze im wahrsten Sinne des Wortes verboten. Die Spielsucht ist zwar ein wichtiges Thema, aber wird man direkt süchtig, nur weil man mal ein paar Euro an einem Slot in einem Online Casino setzt? Im Grunde hat dies alles auch etwas von Bevormundung. Zwar könnte man sagen, dass die deutsche Politik einfach keine Ahnung vom Thema hat und das stimmt sicherlich auch. Sie ignoriert, dass sie mit Glücksspielen sehr viele Steuereinnahmen macht. Der wahre Grund, weshalb sowohl Online Casinos als auch die beliebten Sportwetten unter strenger Kontrolle stehen, ist allerdings die seit Jahrzehnten in Deutschland herrschende Lotto Lobby. Lotto wird tatsächlich überhaupt nicht eingegrenzt, unterliegt noch nicht einmal der genannten Sperrdatei Oasis.



Wie man als Spieler mit den Einschränkungen umgeht

Man kann als Freund der Spiele in den Online Casinos die Regeln so hinnehmen wie sie sind und versuchen dennoch Spaß zu haben und Geld zu gewinnen. Es ist ja ohnehin niemand verpflichtet, hohe Beträge zu setzen. Man könnte auch in die weiterhin existierenden Casinos mit der Lizenz aus Malta oder der Karibik gehen. Es gibt hunderte, die zur Auswahl stehen und die deutsche Kunden annehmen. Man kann zwar von einer Grauzone sprechen, wenn man die deutsche Lizenz im Hinterkopf hat. Aber eine Lizenz aus Malta bedeutet, dass die europäische Gesetzgebung gültig ist. Und wenn ein Casino in unseren Nachbarländern als seriös gilt, dann ist es auch in Deutschland von der Logik her seriös.



Fazit: Online Casinos in Deutschland lockerer betrachten

Die deutsche Politik macht es wie erwähnt den Online Casinos und den Spielern nicht leicht. Die Gründe haben wir aufgezeigt in diesem Artikel. Wer dennoch weiterhin mal den einen oder anderen Euro setzen möchte und sich ungerne beschränken lässt, geht einfach zu einem Anbieter, der keine deutsche Lizenz hat. In einem Online Casino mit deutscher Lizenz, das übrigens nicht als Casino bezeichnet werden darf, sondern nur als Online Spielhalle und Online Spielothek, könnte man sich ja parallel dennoch anmelden.