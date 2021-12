Was f?r ein Auftakt bei GameStop!

GameStop schie?t heute kr?ftig nach oben. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kr?ftiges Plus von rund sieben Prozent aus. Mittlerweile m?ssen wir einen Anteilsschein 154,15 USD hingebl?ttert werden. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei GameStop, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

In der Charttechnik ?berwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Weil eine wichtige Unterst?tzung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Bisher lag dieses Tief bei 129,50 USD. F?r GameStop geht es jetzt also um die Wurst!

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 189,28 USD, sodass GameStop in Abw?rtstrends verl?uft. Doch der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, dass starke Kursanstiege immer m?glich sind, selbst wenn die langfristigen Kurspfeile nach unten zeigen.

Fazit: Wie es bei GameStop weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.

