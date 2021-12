Was f?r ein Auftakt bei MorphoSys!

MorphoSys spielt heute seine ganze St?rke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund acht Prozent zubuche. Mittlerweile m?ssen wir einen Anteilsschein 34,81 EUR hingebl?ttert werden. Ist das der Beginn eines neuen H?henflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.

Am Himmel der Charttechniker ?berwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Es liegen n?mlich neue Verkaufssignale in der Luft. Bei 31,98 EUR liegt dieser Haltegriff. Die Augen richten sich in den n?chsten Tagen also auf MorphoSys.

Investoren, die f?r MorphoSys bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Immerhin bieten der Anstieg einen kr?ftigen Nachlass f?r Putk?ufer. Wen die Aktie ohnehin ?berzeugt, der kann sich heute beruhigt zur?cklehnen.

