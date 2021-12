Was f?r ein Auftakt bei Nvidia Corporation!

Nvidia Corporation legt heute einen Traumstart hin. Schlie?lich liegt die Aktie aktuell mit rund f?nf Prozent im Plus. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Nvidia Corporation ist dadurch gewaltig im Vorw?rtsgang oder?

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie hier als Weihnachtsgeschenk kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Nvidia Corporation der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nvidia Corporation-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus n?mlich an Fahrt auf dem Weg zur n?chsten charttechnischen H?rde. Bis zum Monatshoch fehlen nun schlie?lich nur noch rund acht Prozent. Dieser obere Wendepunkt verl?uft bei 334,10 USD. Es wird also in den n?chsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und B?ren geben.

Anleger, die von Nvidia Corporation ?berzeugt sind, k?nnten jetzt dem Ausbruch vorgreifen oder das endg?ltige Signal abwarten. So bekommen Put-K?ufer oder Leerverk?ufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. Nvidia Corporation-Bullen k?nnen sich entspannt zur?cklehnen und die Entwicklung genie?en.

Fazit: Wie geht es bei Nvidia Corporation jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt als nachtr?gliches Weihnachtsgeschenk kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

