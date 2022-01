Was f?r ein Auftakt bei Roblox!

Roblox katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Der Kurs h?pft n?mlich regelrecht rund vier Prozent in die H?he. Bei den Tagesgewinnern ganz vorne kann sich der Titel damit platzieren. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

Das ?bergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Weil eine wichtige Unterst?tzung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Dieser Wendepunkt liegt bei 79,02 USD. Es liegt also etwas Gro?es in der Luft.

Skeptiker k?nnen die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Da es heute noch einmal eine g?nstige Kaufgelegenheit f?r Puts gibt. Roblox-Bullen k?nnen sich entspannt zur?cklehnen und die Entwicklung genie?en.

