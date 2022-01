Was ist blo? bei Alibaba los?

Alibaba-Aktion?re m?ssen heute krisenfest sein. Schlie?lich st?rzt die Aktie um rund vier Prozent ab. Auf 132,45 USD reduziert sich damit der Preis f?r ein Wertpapier. Werden Anleger damit zum B?renfutter?

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. Immerhin gen?gt ein Plus von rund f?nf Prozent f?r neue 4-Wochen-Hochs. Diese Bestmarke stellt sich auf 138,70 USD. Wir werden also Zeuge eines echten B?rsenkrimis.

F?r die ?bergeordnete Perspektive wird h?ufig der gleitende Durchschnitt 200 bei derzeit 181,02 USD analysiert. Wir befinden uns in der langfristigen Sicht demnach in Abw?rtstrends. Die k?rzerfristigen Trendpfeile weisen nach unten, weil die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie notiert.

