Was ist blo? bei Boeing los?

Anteilseignern von Boeing d?rfte heute das Lachen vergehen. Schlie?lich kommt die Aktie mit einem Minus rund drei Prozent unter die R?der. Durch diesen R?cksetzer sind die Anteilsscheine jetzt f?r 208,66 USD zu haben. Beginnt jetzt das gro?e Zittern der Bullen oder k?nnen sie morgen schon zur?ckschlagen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von Boeing der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Boeing-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. F?r neue Kaufsignale fehlen n?mlich nach wie vor nur zwei, drei feste Sitzungen. Immerhin gen?gt ein Plus von rund f?nf Prozent f?r neue 4-Wochen-Hochs. Diese absolute Bestmarke liegt bei 218,93 USD. Daher liegen jetzt neue Trendsignale in der Luft!

Mittelfristig orientierte Anleger, die auf ein g?nstiges Einstiegsniveau gewartet haben, sollten schon einmal die Ordermaske ?ffnen. Immerhin erhalten Sie bei der Aktie einen ordentlichen Nachlass. Wen das Gesch?ftsmodell ohnehin nicht ?berzeugt, der sollte vielleicht seinen Baisse-Einsatz verst?rken.

Fazit: Wie geht es bei Boeing jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

