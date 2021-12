Was ist blo? bei Build Your Dreams los?

Nichts zu lachen gibt es heute f?r Build Your Dreams-Aktion?re. Denn die Aktie fristet derzeit ein Schattendasein mit einem Minus von rund sechs Prozent. Auf 31,97 USD verbilligen sich damit nun die Anteilsscheine. Sind jetzt die B?ren am Zug oder geht es bald wieder aufw?rts?

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.

Die ?bergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Build Your Dreams rutscht n?mlich mit m?chtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterst?tzung zu. Nur noch rund zwei Prozent entfernt ist schlie?lich das 4-Wochen-Tief. Auf 31,35 USD stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Die n?chsten Tage d?rften also die ein oder andere ?berraschung parat halten.

Antizyklische Anleger k?nnten diesen Einbruch nun zum Kauf nutzen. Denn es gibt heute einen kr?ftigen Discount. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zus?tzliche Best?tigung.

