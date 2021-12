Was ist blo? bei GameStop los?

Verzweiflung macht sich breit bei GameStop-Aktion?ren. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund vier Prozent. Das Wertpapier kostet damit nur noch 149,53 USD. Geht es nun noch weiter runter oder k?nnen wir schon wieder kaufen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien er?ffnen jetzt die gr??ten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr ?ber unsere Favoriten f?r das Jahr 2022!

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Abverkauf hei?t es jetzt erst einmal aufpassen. Denn GameStop rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterst?tzung. Schlie?lich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund f?nfzehn Prozent entfernt. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 129,50 USD. Einige spannungsgeladene Tage warten also auf uns.

Anleger, die f?r die Zukunft auf GameStop setzen wollen, kommen jetzt noch einmal g?nstig zum Zug. Da es bei der Aktie heute einen kr?ftigen Rabatt gibt. Ohnehin skeptisch eingestelle B?rsianer f?hlen sich durch den heutigen Abschlag vermutlich best?tigt.

Welche Aktien sind die Favoriten f?r 2022? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport p?nktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: GameStop

W?hrung: USD

Wert: 149,53

Letzter Schlusswert: 155,33

Differenz zum Vortag in Prozent: -3,73

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund minus vier

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 3,73

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund vier

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 15,47

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund f?nfzehn

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 23,01

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund dreiundzwanzig

Mittelwert der letzten 200 Tage: 186,22

Mittelwert der letzten 50 Tage: 183,55

4-Wochen-Tief: 129,50

4-Wochen-Hoch: 183,93