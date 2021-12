Was ist blo? bei Standard Lithium los?

Ganz eng wird es heute f?r Standard Lithium-Aktion?re. Immerhin verzeichnet die Aktie ein Minus von rund zwei Prozent. Die Anteilsscheine wechseln damit nun schon f?r 8,72 USD den Besitzer. M?ssen die Bullen nur kurz durchschnaufen oder haben die B?ren das Kommando ?bernommen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Standard Lithium-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Kursrutsch m?ssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Standard Lithium rutscht n?mlich mit m?chtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterst?tzung zu. Momentan betr?gt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund neun Prozent. Dieser f?r den weiteren Kursverlauf wichtige Wendepunkt stellt sich auf 8,00 USD. Wir erwarten die n?chsten Tage daher voller Ungeduld.

Der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage l?sst sich auf 6,09 USD errechnen. Demnach gelten f?r Standard Lithium langfristige Aufw?rtstrends. Die Kurspfeile im mittelfristigen Anlagehorizont zeigen nach unten, weil die Aktie unterhalb der daf?r ma?geblichen 50-Tage-Linie bei derzeit 10,15 USD notiert.

Fazit: Sind das bei Standard Lithium jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.

