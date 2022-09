Was ist ein Krypto-Casino?

Wer sich für Glücksspiel im Internet interessiert, der ist bestimmt schon mal über den Begriff Krypto-Casino gestolpert. Die Bezeichnung scheint dabei etwas verwirrend und einschüchternd zu sein, besonders wenn man bedenkt, dass alles rund um die Kryptologie in Geheimnissen umhüllt zu sein scheint.

Doch bei einer Krypto-Spielhalle handelt es sich nicht um etwas so Ungewöhnliches. Das ist einfach ein Online Casino, bei dem der Zahlungsbereich ein wenig anders gestaltet ist. Es wird nämlich in einer solchen Spielothek mit Kryptowährungen sowohl eingezahlt als auch ausgezahlt. Das ist auch der Grund, warum man oft anstatt den Begriff Krypto-Casino auch Kryptowährung Casino verwendet. Schließlich ist "Crypto" nur eine Abkürzung für Kryptowährung.

Die Krypto-Spielhalle – wo zwei technologische Welten zusammenkommen

Was so einfach bei der Beschreibung klingt, ist eigentlich eine fein miteinander abgestimmte Zusammenarbeit zweier technologischen Entwicklungen, die in letzter Zeit einen wahren Boom erleben.

Zum einen ist das die Technologie der Online Casinos. Diese haben heutzutage buchstäblich die klassischen Casinos vor Ort verdrängt. Und das wundert ja auch nicht, denn wer würde zur herkömmlichen Spielhalle eilen, wenn der Genuss der abwechslungsreichen und spannenden Casino-Spiele auch bequem von Zuhause aus möglich ist. Dabei punkten die Internet-Spielhallen nicht nur mit diversen Annehmlichkeiten, sondern auch mit einem viel breiteren Angebot der unterschiedlichsten Casino-Genres. Rein technisch gesehen handelt es sich bei den Online Casinos um wahre Meisterwerke der Game-Technologie, die echte Kunstwerke der Spielkunst hervorgebracht hat.

Zum anderen aber haben wir auch einen weiteren technologischen Trend, der sicherlich bald unsere Vorstellungen von Finanzen auf den Kopf stellen wird. Sie haben es erraten – es geht um die digitalen Münzen, die schon in aller Munde sind. Kryptowährungen sind hier, um zu bleiben, das bezweifelt schon keiner. Immer noch haben sie genauso wie Online Spielhallen die herkömmlichen Casinos die gängigen Fiat-Währungen nicht vollständig verdrängt. Doch wenn man bedenkt, was die digitalen Währungen versprechen, wird der Wandel in unserem Finanzsystem nicht lange auf sich warten. Anonymität, außerordentliche Sicherheit, niedrige Gebühren und blitzschnelle Transaktionen, davon kann man nur träumen, wenn man seine Überweisung in Euro oder Dollar erledigt.

Doch wie funktioniert alles das zusammen? Können Casino-Games und Kryptowährungen unter einem Dach existieren?

Wie spielt man im Krypto-Casino?

Diese Frage stellen sich die meisten Zocker, die immer noch den Gebrauch von digitalen Währungen scheuen, wenn sie ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Es erweist sich dabei, dass das Spielen im Krypto-Casino gar nicht so kompliziert ist. Bei den Spielen selbst wird man einen Unterschied gar nicht merken, denn es gibt auch keinen. In der Krypto-Spielhalle gibt es sowohl Spielautomaten als auch klassische Casino-Spiele wie Roulette, Blackjack, Baccarat und Poker. Sogar das Live-Casino wird man hier nicht vermissen. Die Spiele sind meistens dieselben wie in einer ganz gewöhnlichen Online Spielhalle. Auch bei den Spieleentwicklern wird man gut bekannte Namen der Branche treffen.

Beim Spielablauf selbst gibt es da jedoch einen kleinen Unterschied. Die Einsätze, die man tun muss, um eventuell zu gewinnen, werden in Bitcoins oder anderen Tokens angezeigt. Das setzt natürlich voraus, dass man auch auf seinem Casino-Konto die entsprechende Kryptowährung als Spielguthaben hat. Und die gelangt hier mithilfe einer Einzahlung. Hier sind die Differenzen zu der normalen Online Spielothek schon größer.

Mit Krypto in der Internet-Spielhalle einzahlen – nichts einfacher als das

Ja, auf den ersten Blick mag die Vorgehensweise ungewöhnlich erscheinen. Besonders, wenn man die Einzahlung bis jetzt nur in einer gewöhnlichen Währung abgewickelt hat. Nein, hier braucht man keine Kreditkartennummer oder E-Mail-Adresse wie bei den E-Wallets einzugeben. Auch das klassische Bankkonto spielt hier nicht mit. Bei Krypto-Einzahlungen im Krypto-Casino haben nur digitale Datensätze und Adressen das Wort. Denn Kryptowährungen sind schließlich genau das – Daten und Gelder, die nur in digitaler Form existieren.

Um die Einzahlung zu erledigen, muss man selbstverständlich zuerst den Betrag bestimmen. Danach wird ein QR-Code oder Symbolfolge (Adresse) angezeigt, die man entweder einscannen oder eintippen muss, und zwar in seinem Krypto-Wallet. Das ist so etwas wie eine digitale Börse, wo das Kryptovermögen des Casino-Kunden aufbewahrt wird. Nachdem man in diesem Wallet, das entweder ein Gerät oder eine Software ist, die Transaktion bestätigt hat, kommen die digitalen Münzen in wenigen Minuten auf dem Spielkonto an. Und von nun an kann es mit dem Spiel losgehen. Es ist so einfach und schnell. Aber was, wenn einem Fortuna gnädig ist?

Gewinnauszahlungen in Krypto – auch kein Problem

Hat man beim Zocken Glück gehabt, will man natürlich so schnell wie möglich seinen Gewinn ausgezahlt bekommen. Im Krypto-Casino wird das wie die Einzahlung zügig erledigt. Hierbei geht man jedoch verkehrt herum vor. Wenn man bestimmt hat, welche Summe man abheben will, gibt man im Kassenbereich der Krypto-Spielhalle die Adresse seines eigenen Wallets ein. Und nach wenigen Augenblicken ist man schon um einige Bitcoins reicher, vorausgesetzt natürlich, man war erfolgreich beim Spiel.

Wenn man keine Kryptowährung besitzt, ist das bei manchen Anbietern keine Hinderniss, um im Krypto-Casino zu spielen. Solche Krypto-Casinos bieten ihren Kunden die bequeme Option an, sich in der Spielhalle die digitalen Coins gegen eine andere Währung anzuschaffen. Schwierig wird sich also das Spielen im Krypto-Casino nicht gestalten.