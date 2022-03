Was ist los bei Mattel?

Mattel-Anteilseigner bekommen heute kr?ftig auf die Finger. Schlie?lich schw?chelt der Kurs und geht rund vier Prozent in die Knie. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter? Trading-Idee f?r spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Mattel-Anteilseigner bekommen heute kr?ftig auf die Finger. Schlie?lich schw?chelt der Kurs und geht rund vier Prozent in die Knie. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Kursverlauf von Mattel der letzten drei Monate.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getr?bt. Denn es fehlen nur geringf?gige Verluste f?r neue Verkaufssignale. Schlie?lich verl?uft das 4-Wochen-Tief nur noch rund 0,7 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Dieser f?r den weiteren Kursverlauf wichtige Wendepunkt stellt sich auf 22,22 USD. Es k?nnte kurzfristig also m?chtig knallen bei Mattel.

Anleger, die von den Zukunftsaussichten von Mattel ?berzeugt sind, haben nun noch einmal die Chance zum g?nstigen Nachkauf. Schlie?lich bekommt hier heute jeder einen kr?ftigen Rabatt. Pessimisten haben diese Entwicklung ohnehin erwartet und sehen sich durch den Kursrutsch best?tigt.

