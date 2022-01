Was ist los bei Visa?

Wieder einmal leiden m?ssen heute Visa-Aktion?re. Immerhin rauscht die Aktie rund drei Prozent in die Tiefe. Ein Anteilsschein kostet damit nur noch 210,48 USD. War das der Anfang vom Ende?

Kursverlauf von Visa der letzten drei Monate.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getr?bt. Da sich Visa mit gro?en Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. Schlie?lich gen?gt ein weiterer Rutsch von rund zwei Prozent, um das aktuelle 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieser Bremsbereich ist bei 206,50 USD zu finden. Die Brisanz hat sich also noch einmal deutlich verst?rkt.

Anleger, die mit Vorliebe auf Schn?ppchenjagd gehen, sollten hier ganz genau hinschauen. Da es bei der Aktie heute einen kr?ftigen Rabatt gibt. Wer dagegen ohnehin auf fallende Kurse setzt, d?rfte sich heute best?tigt sehen.

