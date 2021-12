Wer GameStop jetzt nicht kauft, ist selber Schuld!

Gl?nzende Augen sind heute bei allen GameStop-Anteilseignern zu sehen. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund sieben Prozent vorzeigen. Mittlerweile m?ssen wir einen Anteilsschein 146,87 USD hingebl?ttert werden. Startet jetzt also die n?chste Aufw?rtsbewegung oder wie geht es weiter?

Anmerkung der Redaktion: Startet GameStop jetzt richtig durch? Mit dieser Frage besch?ftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von GameStop der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche GameStop-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Anstiegs bleibt die Technik angespannt. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp ?ber einen wichtigen Haltezone. Dieser markante Punkt liegt bei 129,50 USD. Daher hat GameStop es jetzt selbst in der Hand!

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Aus diesem Blickwinkel ist n?mlich eine weitere Rallye unwahrscheinlich, weil der Indikator bei 188,93 USD steht. Aber selbst wenn die ?bergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kr?ftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Fazit: Bei GameStop geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.

