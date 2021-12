Wer Nel ASA jetzt nicht kauft, ist selber Schuld!

Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Nel ASA schon lange nicht mehr erlebt. Denn der Kurs liegt derzeit rund f?nf Prozent im Plus. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 1,60 EUR. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit er?ffnet.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht ?ber den Berg. Es liegen n?mlich neue Verkaufssignale in der Luft. Zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 1,38 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er d?rfte in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Da dieser Indikator bei 1,76 EUR notiert und dadurch eher f?r fallende Kurse spricht. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abw?rtstrends.

