Wer Nemetschek jetzt nicht kauft, ist selber Schuld!

Nemetschek-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund zw?lf Prozent. Auf 91,36 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrlichen Sonderanalyse zu Nemetschek erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen d?rften angesichts dieses Anstiegs regelrecht in Ekstase verfallen. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Im Chart waren bisher 86,14 EUR dieser markante Wendepunkt. Die Spannung ist also f?rmlich zu greifen.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, k?nnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin er?ffnen die gestiegenen Kurse einen g?nstige Einstiegsgelegenheit f?r Puts. Nemetschek-Bullen k?nnen sich entspannt zur?cklehnen und die Entwicklung genie?en.

Fazit: Bei Nemetschek geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.