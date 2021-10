Wer Nordex jetzt nicht kauft, ist selber Schuld!

Mit viel Vorschusslorbeeren startet Nordex in den heutigen Handel. Der Kurs verzeichnet schlie?lich ein Plus von rund drei Prozent. Dadurch kostet der Titel nun 13,60 EUR. War das der Startschuss eines neuen H?henflugs?

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

Die B?ume f?r die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn die n?chste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer N?he. Dieser Tiefpunkt liegt bei 12,80 EUR. Die Augen richten sich in den n?chsten Tagen also auf Nordex.

B?rsianer, f?r die es eher um die langfristige Perspektive geht, m?ssen aktuell die 200-Tage-Linie f?rchten. Bei 18,85 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Abw?rtstrends gelten. Allerdings verlieren die langfristigen Abw?rtstrends durch den heutigen Tag kr?ftig an Fahrt.

