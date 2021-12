Wer Roblox jetzt nicht kauft, ist selber Schuld!

Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Roblox-Aktion?ren zu h?ren. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund sieben Prozent vorzeigen. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 124,34 USD. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufb?umen?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Roblox, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Die ?bergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye sp?rbar auf. Dieses Plus schiebt die Aktie n?mlich wieder n?her an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin gen?gt dem Wert ein weiteres Plus von rund vierzehn Prozent f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt verl?uft bei 141,60 USD. Die n?chsten Tage d?rften also die ein oder andere ?berraschung parat halten.

B?rsianer, f?r die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 83,32 USD komplett gr?nes Licht. Dass das ?berraschungspotenzial in Aufw?rtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

Fazit: Sind das bei Roblox jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.