Wer Tesla jetzt nicht kauft, ist selber Schuld!

Mit viel Vorschusslorbeeren startet Tesla in den heutigen Handel. Schlie?lich weist die Kurstafel f?r die Aktie ein Plus von rund sechs Prozent aus. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Tesla ist dadurch gewaltig im Vorw?rtsgang oder?

Anmerkung der Redaktion: Startet Tesla jetzt richtig durch?

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.



Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die ?bergeordnete Technik. Denn der n?chste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund zehn Prozent. Bei 1172,84 USD liegt dieser ma?gebliche Wendepunkt. F?r die Bullen hei?t es nun also Daumen dr?cken.

Skeptiker k?nnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Leerverk?ufer oder Trader, die mit Puts spekulieren, k?nnen durch den Kursanstieg n?mlich einen ordentlich Rabatt realisieren. Wer die Aktie bereits im Depot hat, hat heute allen Grund zur Freude.

Fazit: Sind das bei Tesla jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter?

