Wichtigkeit der Online-Reputation für Unternehmen

Nur mit einem guten Image können Unternehmen jeder Art im harten Konkurrenzkampf bestehen. Wer sich um ein professionelles Reputationsmanagement kümmert, ist auf der sicheren Seite, denn damit ist ein guter Ruf garantiert. Die Digitalisierung ermöglicht die Verbreitung von Ideen, Fakten, Stimmen und Meinungen. Im Internet lässt sich im Prinzip alles finden, wonach man sucht. Das Netz ist jedoch auch ein Medium, das in der Regel außerhalb der Kontrolle eines jeden liegt.

Negative Bewertungen ohne Objektivität

Viele Unternehmer kennen es: Unzufriedene Kunden lassen ihrer Frustration oder ihrem Ärger im Web freien Lauf. Interessiertes Publikum ist ihnen dort in jedem Fall garantiert. Für Firmen kann diese Freiheit der Verbraucher fatale Folgen haben. Bereits eine oder wenige schlechte Rezension können sich auf die Zukunft eines Betriebes negativ auswirken. Um dies zu verhindern, ist von Bedeutung, dass entsprechende Bewertungen nicht auf der ersten Seite der häufig genutzten Suchmaschinen landen.

Oftmals sind Ex-Mitarbeiter, missgünstige Konkurrenten oder neidische Mitbewerber für schlechte Rezensionen verantwortlich. Objektivität steht nur selten im Hintergrund, vielmehr geht es den Verfassern einzig und allein darum, das bewertete Unternehmen schlecht zu machen. Wichtig für den Erfolg eines Betriebes ist, das Augenmerk auf ein aktives Bewertungsmanagement zu legen, das am besten für eine positive Wahrnehmung der Firma sorgen kann.

Outsourcing: Bewertungsmanagement

Die meisten Unternehmer sind vor allem mit dem Tagesgeschäft und den damit einhergehenden Tätigkeiten vollkommen ausgelastet. Für die bedeutende Online Reputation gibt es häufig kein Personal, das sich ausschließlich darum kümmern kann. Aufgrund der Tatsache, dass Kompetenz und Erfahrung in diesem Bereich unersetzlich sind, stellt Outsourcing eine gute Alternative dar.

Spezielle Anbieter wie Fivestar Marketing betreuen Unternehmen, Dienstleister und Händler jeder Größenordnung. Es spielt keine Rolle, ob es sich um einen kleinen Einzelauftrag oder umfangreiche Großkampagnen handelt, das große Portfolio hält für jeden Anspruch das Passende bereit. Unternehmer erhalten echte, hochwertige Bewertungen, die einem Betrieb, dessen Produkten sowie Dienstleistungen gerecht werden. Dabei besteht Flexibilität, beispielsweise im Bereich der Sprache, Plattform verschiedenster Länder und des individuellen Zeitplans.

Wie sieht die ideale Online Reputation aus?

Für Startup-Gründer ist das Fernsehen die perfekte Plattform, um zunächst einmal ihre Ideen einem breiten Kreis an potentiellen Interessenten zugänglich zu machen. Es gibt mittlerweile viele TV-Sendungen, die ihnen den Weg zur Bekanntheit ebnen. Ein Format, das sich zwar weniger mit Neugründungen, jedoch mit dem aktuellen Thema der Nachhaltigkeit beschäftigt, ist die NDR-Reihe „The Green Garage“ mit Start am 1. Juli 2022.

Überzeugen Jungunternehmer im Fernsehen und fassen in der Geschäftswelt Fuß, stehen sie alsbald vor der Herausforderung, ein – für den Erfolg unersetzliches – positives Image aufzubauen, bestenfalls im Netz. Dies trägt zum einen zur Stärkung des Kundenvertrauens bei, zum anderen zur Verbesserung der Neukundengewinnung. Zu den wichtigsten Faktoren für eine gelungene Online Reputation zählen:

Kundenservice – Von besonderer Bedeutung ist der direkte Kontakt mit Kunden. Er ermöglicht über einzelne Meinungen zu Produkten und Service das Image zu analysieren und stets zu verbessern.

– Von besonderer Bedeutung ist der direkte Kontakt mit Kunden. Er ermöglicht über einzelne Meinungen zu Produkten und Service das Image zu analysieren und stets zu verbessern. Individualisierung der Werbung – Jedes Marketing muss explizit an die anvisierte Zielgruppe angepasst werden. Nur so lässt sich ein guter Ruf bei Interessenten erreichen. In die Werbung gehören ausschließlich Elemente, mit denen sich die potentielle Kundeschaft auch identifizieren kann.

Hilfreich für Unternehmer: Social Media und Tools

Im Internet gibt es einige Tools, die Unterstützung bei der Analyse der jeweiligen Reputation bieten. Ein verhältnismäßig bekanntes Beispiel sind Programme, die eine Benachrichtigung schicken, sobald im sozialen Netzwerk oder ähnlichem eine Bewertung auftaucht. Darüber hinaus sind Instrumente verfügbar, die konstant die Überprüfung sowie Bearbeitung von Rezensionen zur Optimierung der Online Reputation vornehmen.

Für die Verantwortlichen eines Unternehmens in diesem Bereich gilt: Das Augenmerk sollte nicht nur auf positiven, sondern gleichfalls auf negativen Inhalten liegen. Sie können sich überall online befinden, darunter auf Händlerportalen, in E-Mail-Diensten und Co. Erfahrungsgemäß sollte das Monitoring bestenfalls stets aktiv sein. Es ist sinnvoll, auf weniger willkommene Kommentare ebenfalls zu Antworten – auf diesem Weg besteht die Möglichkeit, sie in positive Erlebnisse sowie Bewertungen umwandeln.

Nicht vergessen: Beachtung der öffentlichen Meinung der jeweiligen Branche

Nicht nur der eigene Ruf spielt eine Rolle, sondern auch der die gesamte Branche betreffende. Von großer Relevanz sind beide Bereiche, vor allem, wenn eine kontroverse Debatte am Laufen ist. Unternehmer sollten diese gleichfalls in den Fokus ihrer Analyse stellen und sich ggfs. an aktuelle Begebenheiten anpassen sowie auf allgemeine öffentliche Meinungen reagieren. Firmen, die mit aktiven Veränderungen beeindrucken, sind zum einen glaubwürdig, zum anderen erlangen sie Aufmerksamkeit.

Reputation Management ist für nahezu alle Unternehmen von Bedeutung

Mit der Online Reputation steht und fällt der Ruf eines Unternehmens in der Welt des Internets. Die Bewertungen der User verfügen über einen großen Einfluss auf das Image einer Marke. Die individuelle Online-Präsenz kann durch negative Rezensionen schnell an Attraktivität verlieren – teilweise auch, wenn ein effizientes Marketing-Konzept sowie hochwertiger Content zum Einsatz kommen und die Webseite im Google-Index registriert ist.

Grundsätzlich ist die professionelle und angemessene Reaktion auf erfolgsgefährdende Inhalte ein wichtiger Bestandteil des Online Reputation Managements. Da die meisten Unternehmer sich vor allem auf ihr Kerngeschäft konzentrieren müssen, verbleibt in der Regel wenig Zeit für derartige Tätigkeiten. Sie sollten sich nicht scheuen, die Hilfe eines erfahrenen Anbieters in Anspruch zu nehmen. Die Investition in einen gelungenen Webauftritt lohnt sich: Er sorgt für Neukunden sowie die Optimierung des Supports im täglichen Kundenservice und unterstützt die Stammkundenbindung.