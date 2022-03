Wie funktionieren Casino-Bonus-Codes und wo gibt es die besten Angebote?

Der Besuch von digitalen Casinos oder Online-Spielbanken wird immer beliebter. Die verschiedenen Plattformen locken Spieler häufig mit Boni bei der Registrierung an und versprechen eine Vielzahl an Bonus-Codes. Solche Boni sind keineswegs eine Erfindung von Online-Casinos – Fitnesscenter, Versicherungen oder sogar die eigene Krankenkasse locken mit ähnlichen Vergünstigungen, wenn man sie beispielsweise an Freunde weiterempfiehlt. Bevor man aber einfach auf ein Werbeangebot klickt, sollte man sich mit der Funktion von Bonus-Codes für digitale Casinos beschäftigen.

Bonus-Codes im Online-Casino

Jeder kennt vermutlich Bonus-Codes im digitalen Postfach, wenn man länger nicht mehr in einem bestimmten Online-Shop einen Einkauf getätigt hat. Eine Mail vom Versandhaus, Möbelhaus, einer Drogerie oder gar dem Lieferanten von Hundefutter erinnert den einstigen Kunden daran, sich doch mal wieder etwas zu gönnen. Neben tollen Angeboten und reduzierten Waren wird dann häufig mit einem Bonus-Code gelockt, durch den es noch einmal 10 oder 20 Prozent Rabatt auf die nächste Bestellung gibt.

Bei solchen Werbe-Mails lohnt es sich immer, auf das Kleingedruckte zu achten. Vielfach gilt der Code nur ab oder bis zu einem bestimmten Bestellwert, nur auf bestimmte Artikel oder er muss binnen 14 Tagen eingelöst werden.

Immer mehr Menschen besitzen bereits einen Account bei einem Online-Casino, spielen digital um echtes Geld Poker oder überlegen zumindest, beim Gaming mit Glück ein bisschen Geld zu verdienen. Gerade Spieler, die gerne Gelegenheitsspiele wie 3-Gewinnt als Zeitvertreib auf dem Smartphone spielen überlegen immer häufiger, einmal um echtes Geld und nicht nur Punkte, Sterne oder Belohnungen zu spielen.

Gerade in der Pandemie und dem durch Lock-Downs stark eingeschränkten Freizeitangebot haben Glücksspielportale im Internet viel Zulauf durch neue Spieler erhalten. Wer clever ist, der sucht auf einem Vergleichsportal nach dem Anbieter, der die besten Konditionen, ein komfortables Spielerlebnis und idealerweise auch Bonus-Angebote bieten kann. Einen guten Überblick bietet das Vergleichsportal www.bestcasinosites.net/germany/bonus. Es gibt eine Gesamtbewertung des Casinos mit Bonus in Form von Sternen sowie Freispiele und Boni in der Übersicht.

Die Vielfalt der Vergünstigungen und Boni im Online-Casino

Im ersten Schritt sollten Spieler darauf achten, sich für ein digitales Casino zu entscheiden, bei dem die Mindesteinzahlung bei einem Euro liegt. Dies minimiert das Risiko erheblich und es stecken nicht gleich mehrere hundert Euro in einem Casino, das vielleicht in der Praxis keinen Spaß macht oder kaum Gewinne verspricht.

In den besten Fällen bietet das Online-Casino einen Bonus schon für die reine Registrierung, die durch die Einzahlung des ersten Euros abgeschlossen wird. Mit Freispielen kann dann praktisch umsonst getestet werden, wie gut die Plattform den eigenen Bedürfnissen gerecht werden kann. Was vielen Usern nicht bewusst ist: Direkt beim Online-Casino sind die Vergünstigungen oft geringer als bei Vergleichsseiten. Die vergleichenden Seiten werden nämlich weit häufiger angeboten, sodass diesen Besuchern höhere Boni eingeräumt werden. Es kann daher sehr lukrativ sein, seine Registrierung über diesen Weg und nicht direkt durchzuführen.

Hat man sich als Spieler für eine Plattform entschieden und alle Freispiele verwendet, kann eine kurze Pause sich positiv bemerkbar machen. Die Betreiber der Online-Casinos werten schließlich intern aus, wie sich ein neuer User verhält. Spielt dieser zunächst gerne und regelmäßig, loggt sich dann aber plötzlich nicht mehr ein, werden Maßnahmen ergriffen. Hier werden dem Spieler dann Mails gesendet mit dem Betreff „Wir vermissen Sie“ oder ähnlichen Begriffen. Darin befinden sich dann sehr häufig attraktive Bonus-Codes, mit denen der User zurückgeholt werden soll.

Woran man gute Bonus-Angebote erkennt

Die besten Bonus-Codes sollten einfach frei verfügbar sein. Je weniger Bedingungen, also ein bestimmtes Spiel, nur bei einer neuen Einzahlung oder ähnlichen Einschränkungen der Code unterliegt, desto besser für den Spieler. Es hat sich außerdem herausgestellt, dass die Anmeldung und der Verbrauch aller Freispiele gepaart mit einer ausbleibenden Einzahlung dafür sorgen, dass die Betreiber der Portale aktiv werden. Hier werden dann vielfach weitere Boni angeboten, um den Spieler wieder für die Plattform zu begeistern.

Spieler sollten darüber hinaus keine falsche Scheu besitzen und einmal den Kundenservice der Portale checken. So erfährt man einerseits, wie schnell sich die Mitarbeiter um ein bestimmtes Anliegen kümmern und kann andererseits neue Boni erhalten. Je mehr Freiheiten diese Mitarbeiter via Chat oder Mail durchblicken lassen, desto kulanter und kundenfreundlicher ist die gesamte Plattform in der Regel auch.

Je mehr Zeit in den vorherigen Vergleich und die Auswahl eines bestimmten Portals investiert wird, desto lukrativer werden auch die Bonusangebote ausfallen. Natürlich sollten auch die Spiele innerhalb des Online-Casinos zu den Vorlieben des Users passen. Ein gutes Casino für die eigenen Interessen zu finden und die verschiedenen Games kennenzulernen kann außerdem den eigenen Horizont erweitern.