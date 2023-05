Wirtschaftsministerium bestätigt Nachfolgelösung für Graichen

Das Bundeswirtschaftsministerium hat bestätigt, dass der hessische Wirtschaftsstaatssekretär Philipp Nimmermann Nachfolger des zuletzt entlassenen Energiestaatssekretärs Patrick Graichen werden soll.

Der Ökonom werde seine Arbeit "sehr zeitnah" aufnehmen, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit. Zuvor hatte es bereits entsprechende Medienberichte über die Personalentscheidung gegeben.

Nimmermann war früher Chefvolkswirt der BHF-Bank und arbeitete später mehrere Jahre lang als Finanzstaatssekretär in Schleswig-Holstein. 2019 wechselte der Ökonom wieder zurück in seine hessische Heimat, wo er seitdem als Wirtschaftsstaatssekretär arbeitete. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte zu der Entscheidung, dass Nimmermann ein "erfahrener Staatssekretär mit ökonomischer Expertise, viel Verwaltungserfahrung und ein Kenner von politischen Prozessen" sei. Er werde die Verfahren im Ministerium "neu durchdenken", unterschiedliche Perspektiven einbinden sowie "die Energiewende, die Wärmewende und die Transformation voranbringen", so Habeck.

