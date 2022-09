Wo, wie und wann? Praktische Tipps für die Kreditaufnahme

Quelle: Photo by PublicDomainPictures (Author), Pixabay Licence (Licence)

In manchen Situationen erscheint die Kreditaufnahme unumgänglich, doch ist sie das wirklich? Und wie gelangt man an ein kostengünstiges Darlehen?

Viele Menschen, die eine Kreditaufnahme planen, zieht es zuerst zur Hausbank. Dort erhalten sie vielleicht nicht die günstigsten Konditionen, dafür haben sie aber einen jahrelang vertrauten Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin zur Hand. Im persönlichen Gespräch lassen sich alle Fragen klären. Allerdings kommen in diesem Fall oft auch finanzielle Unregelmäßigkeiten der Vergangenheit auf den Tisch, womöglich erfolgt eine Bonitätsprüfung über die Schufa und schlussendlich scheitert alles an einem Problem, das die kreditsuchende Person schon lange vom Tisch wähnte. Oder die Hausbank nimmt einen saftigen Zinsaufschlag, weil irgendwo in der Vergangenheit finanzielle Unregelmäßigkeiten vorlagen und / oder keinerlei Rücklagen vorhanden sind.

Kreditaufnahme Ja oder Nein: Das Für und Wider

Vielleicht hat die Bank sogar Recht und ein Kredit ist in der bestehenden Situation keine gute Idee. Schließlich ist alles, was durch ein Darlehen finanziert wird, etwas teurer als ohne Darlehen. Denn es kommen immer die Zinsen und manchmal auch weitere Gebühren hinzu. Wer ohnehin in einem finanziellen Engpass steckt, sollte deshalb vorher zwei Punkte prüfen: Lässt sich das gewünschte Projekt auch durch Kürzungen der Ausgabenseite, also durch vermehrte Sparsamkeit, finanzieren? Und wie nötig ist die geplante Anschaffung überhaupt? Handelt es sich um eine dringende Heizungsreparatur – oder um einen neuen, hochmodernen Fernseher, der nicht unbedingt jetzt im Wohnzimmer Einzug halten muss?

Ein Online-Kredit als Alternative zur Hausbank

Wer seine eigene finanzielle Situation und die Notwendigkeit der Kreditaufnahme genau geprüft hat, kann sich statt an die Hausbank alternativ an einen Online-Finanzdienstleister wenden. Im Gegensatz zur lokalen Bank erscheinen solche Dienstleister eher fern, die wenigsten Menschen haben bereits eine Vertrauensbeziehung zu solch einem Service aufgebaut. Doch das sollte kein Hindernis sein, schließlich besteht die Möglichkeit, auf digitalem Weg sämtliche Services und ihre Konditionen miteinander zu vergleichen, bequem vom Sofa aus.

Die Experten des Vergleichsportals Kredit Nordic haben schon einmal vorsortiert und ausschließlich seriöse Anbieter aufgenommen. Besucher dieser Plattform haben die Möglichkeit, ihren Online Kredit sehr gezielt auszuwählen, indem sie die verschiedenen Angebote in Kurzform ins Auge fassen und auf direktem Weg vergleichen. So gelangen sie schnell und kostenlos zum passenden Finanzdienstleister und können mit diesem in Verhandlung treten.

Meistens ist diese Verhandlung schnell "erledigt", die wichtigsten Daten sind ausgetauscht und das Darlehen zügig genehmigt. Die Hürden liegen meistens relativ niedrig, Hausbanken sind in dieser Hinsicht deutlich skeptischer. Auch die Auszahlung trifft normalerweise zeitnah ein, häufig bereits am Morgen des nächsten Tages. Die Vorteile einer Online-Kreditaufnahme liegen also auf der Hand, nur der persönliche Kontakt fehlt. Doch in digitalen Zeiten haben sich die Menschen ohnehin schon daran gewöhnt, dass viele Prozesse virtuell angestoßen werden und dabei glatt über die Bühne gehen.

Was spricht für und gegen einen privaten Kredit?

Eine letzte beliebte Möglichkeit der Kreditaufnahme soll zum Schluss zur Sprache kommen: Wie wäre es mit einem privaten Darlehen? Das lässt sich entweder bei Freunden und Bekannten aufnehmen oder auf einem Crowdfunding-Portal. Auch bei der zuletzt genannten Version nehmen ganz normale Privatleute die Position des Kreditgebers ein. Zu diesen Menschen unterhält die kreditaufnehmende Person keine persönliche Beziehung.

Wer sich mit seinem Ersuchen allerdings an den engen Freundes- und Verwandtenkreis wendet, holt sich ein neues Risiko mit an Bord. Der alte Spruch "Geld verdirbt die Freundschaft" hat sich leider oftmals bewahrheitet, wenn er auch nicht zwingend immer in Erfüllung gehen muss. Die Beziehung sollte also auf soliden Füßen stehen, damit sie durch die Finanzgeschäfte nicht über Gebühr belastet wird. Außerdem empfiehlt es sich, auch bei Privatkrediten einen schriftlichen Vertrag aufzusetzen, um spätere Streitigkeiten im Voraus zu unterbinden. Entsprechende Dokumente lassen sich im Internet herunterladen.



Entscheidungsfrage: Gibt es auch Bankkredite ohne Schufa?

Manch einer flüchtet in den Privatkredit, weil der eigene Schufa-Score nicht gut aussieht. Doch das muss nicht sein! Es gibt tatsächlich Finanzdienstleister, die Kredite ohne Schufa, sogenannte Schweizer Kredite, vergeben. Dies geschieht meistens online und gründet auf anderen Sicherheiten statt auf den trockenen Zahlen der bekannten Wirtschaftsauskunftei. Wer zum Beispiel einen regelmäßigen Geldeingang aufgrund eines festen Arbeitsverhältnisses verzeichnet, hat beste Aussichten. In der Regel sind mindestens drei Gehaltsnachweise erforderlich. Außerdem legen die Kreditgeber für solche Darlehen meistens eine Obergrenze fest, aufgrund des für sie erhöhten Risikos. Die Zinsen fallen beim Schweizer Kredit in der Regel etwas höher aus, auch das geschieht zum Ausgleich das Ausfallrisikos.

Die eigene Kreditwürdigkeit gründlich hinterfragen

Gerade für Menschen mit schlechtem Schufa-Score ist es fundamental wichtig, die eigene Kreditwürdigkeit skeptisch zu prüfen. Kann ich die Tilgungsraten inklusive Zinsen wirklich dauerhaft stemmen? Habe ich die vergangenen Schwierigkeiten hinter mir gelassen? Jeder erwachsene Mensch kennt sich selbst besser, als es ein Schufa-Score es ausdrücken kann, darum ergibt dieses Vorgehen Sinn.

Abzuraten ist von einem sogenannten Überziehungskredit, kurz: dem Dispo. Nirgendwo sonst fallen derart hohe Zinsen an, teilweise liegen sie bei über 12 Prozent. Allzu oft entsteht durch die hohe Zinsbelastung ein Teufelskreis, dem nur durch Umschuldung zu entkommen ist. Doch das ist schon wieder ein anderes Thema.