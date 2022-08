Zahl der Bitcoin Casinos stagniert

Die Zahl der Online Casinos, die Zahlungen in Bitcoin anbieten, ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Sowohl in Europa als auch weltweit hatten immer mehr Plattformen die Kryptowährung in ihre Zahlungsmethoden aufgenommen, um die Wünschen ihrer Kunden besser zu erfüllen. Nun stagniert die Zahl der Bitcoin Casinos erstmals wieder. Schuld daran sind der Preisverfall im vergangenen Jahr – und die Konkurrenz durch nutzerfreundliche Zahlungsmethoden.

Kryptowährungen im Online Casino

Schätzungen zufolge bietet aktuell rund die Hälfte aller Online Casinos eine Zahlung mit Kryptowährungen an, in der Regel handelt es sich dabei um Bitcoin. Dafür gibt es gute Gründe, denn viele Nutzer ziehen es vor, ausschließlich in einem Bitcoin Casino zu spielen. Die Motivation hierfür liegt meistens im Datenschutz sowie in der Sicherheit. Denn für Bitcoin-Transaktionen müssen die Namen von Sender und Empfänger nicht angegeben werden, stattdessen wird eine Adresse verwendet, die aus zufällig generierten Buchstaben und Zahlen besteht. Außerdem ist es nahezu unmöglich, Bitcoin-Zahlungen zu manipulieren. Das liegt am Blockchain-Verfahren, bei dem die Transaktionen über ein dezentrales Verfahren abgesichert werden. Bitcoin und andere Kryptowährungen sind also nach wie vor in vielen Online Casinos vertreten. Ihre Ausbreitung verlangsamte sich zuletzt aber merklich.

Vertrauensverlust nach Kurssturz

Der Einbruch des Bitcoin-Kurses Ende 2021 und der darauf folgende Preisverfall dürften die Hauptursache für das geringere Interesse an Bitcoin als Zahlungsmittel sein. Von einem Höchststand von 69.000 Dollar im November 2021 war der Kurs innerhalb weniger Wochen auf weniger als 40.000 Dollar eingebrochen, zwischen April und Juni 2022 sank der Wert der Kryptowährung weiter und betrug zeitweise sogar unter 20.000 Dollar. Das sorgte für große Verunsicherung. Viele Casino-Nutzer hielten sich aus Angst vor weiteren Kursverlusten beim Kauf von Bitcoin zurück. Und die Zahl der neuen Bitcoin-Nutzer erreichte einen Tiefpunkt. Aktuell sieht es zwar nach einer vorsichtigen Erholung des Bitcoin-Kurses aus. Bis das Vertrauen in die Währung wiederhergestellt ist, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen.

Konkurrenz durch neue Zahlungsmethoden

Ein weiterer Grund dafür, dass die Anzahl der Bitcoin Casinos aktuell stagniert, ist die Konkurrenz durch neue Zahlungsmethoden. Zahlreiche Spieler nutzen eWallets wie ecoPayz, Neteller oder Skrill zur Einzahlung im Online Casino. Sie sind ähnlich sicher wie Bitcoin-Zahlungen und schützen zudem sensible Daten wie die Kontonummer. Außerdem sind sie deutlich nutzerfreundlicher. Auch die Einführung von Apple Pay in immer mehr Ländern hat dazu geführt, dass andere Zahlungsmittel im Online Casino Marktanteile eingebüßt haben. Wer dazu übergegangen ist, Apple Pay an der Supermarktkasse zu benutzen, setzt den Dienst häufig auch im Internet ein.

Krypto Casinos weiterhin wichtig

Trotzdem stellen Bitcoin Casinos und andere Krypto Casinos weiterhin eine wichtige Nische dar. Denn die Weiterentwicklung von Kryptowährungen, z.B. in der Form von Smart Contracts, hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen Geld in der Form von Coins zur Verfügung haben, sei es aus Anlagegewinnen, sei es aus privaten Transaktionen. Und es wird auch weiterhin Nutzer geben, für die relativ anonyme Zahlungsmittel wie Bitcoin die erste Wahl bleiben. Das ist auch der Grund dafür, warum die Zahl der Bitcoin Casinos weiterhin hoch bleibt. Wenn der Bitcoin-Kurs im nächsten Jahr stabil bleibt, dürften auch wieder mehr Casinobetreiber darüber nachdenken, die Währung neu einzuführen.