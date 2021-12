Zahlungsverkehr im Einzelhandel: So wird in Deutschland bezahlt

Der Zahlungsverkehr in Deutschland nimmt neue Formen an. Viele Jahrzehnte hinweg war nur Bares Wahres. Der Zahlungsverkehr hat sich in den letzten Jahren aber deutlich geändert. Immer mehr Käufer verzichten auf den Einsatz von Bargeld und nutzen neue Zahlungsmöglichkeiten für ihre Einkäufe. Der Zahlungsverkehr hat sich verändert, hat sich an die neuen Gegebenheiten angepasst. Und auch Verkäufer und große Handelsketten springen auf diesen Zug auf.



Quelle: Pixabay.com

Neue Zahlungsmöglichkeiten eröffnen neue Möglichkeiten

Jahrzehntelang wurde Bargeld von A nach B gebracht. Ware wurde gekauft, Geldscheine über den Tresen gereicht. In den letzten Jahren hat sich der Zahlungsverkehr geändert. Immer mehr Käufer setzen auf Kartenzahlung. Es gibt kaum noch Läden oder Supermärkte, die kein EC Gerät zur Verfügung stellen. Obwohl Bargeld in Deutschland immer noch beliebt ist, ist der Einsatz rückläufig. Immer mehr Konsumenten setzen auf die bargeldlose Zahlung am EC Gerät - selbst bei kleinen Beträgen.

Damit die Sicherheit bei der Zahlung gegeben ist, kommt die TSE Kasse immer wieder zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein spezielles Sicherheitsmodul, das in elektronischen Kassen eingebaut wird. Mit der TSE Kasse wird gewährleistet, dass die Kassenvorgänge manipulationsfrei aufgezeichnet werden. Eine nachträgliche Bearbeitung von Kasseneinträgen wird damit verhindert. Kassensysteme müssen laut KassenSichV mit diesem Modul ausgestattet werden.

Zahlungsmittel steigern die Kundenzufriedenheit

Je mehr Möglichkeiten bei Zahlungsmittel angeboten werden, desto mehr hebt sich die Kundenzufriedenheit. Das ist auch der Grund weswegen zahlreiche Verkäufer, der Handel und die Supermärkte neben einem EC Gerät auch andere Zahlungsmittel in ihrem Petto haben. Neben der herkömmlichen Kartenzahlung am EC Gerät steht die bargeldlose Zahlung mit dem Handy in den meisten Läden bereits auf der Tagesordnung.

Obwohl viele Deutsche immer noch an der Barzahlung festhalten, zeigt sich bei der technikaffinen jungen Generation ein neuer Trend. Weg von Bargeld hin zu EC Karten und zum Handy Bezahlen, lautet die neue Devise. Die girocard hat vor allem bei kleinen Beträgen bis 50 Euro das Bargeld in weiten Bereichen bereits abgelöst.

Wie wird der Zahlungsverkehr weitergehen?

Derzeit hat das Bargeld einen Großteil der Bevölkerung noch fest im Griff. Die Tendenzen zeigen allerdings, dass sich dieser Sachverhalt schon in einigen Jahren ändern könnte. Bargeld wird immer mehr in den Hintergrund rücken, bargeldloses Zahlen wird auf lange Sicht gesehen, die Vorherrschaft gewinnen. Kreditkarten, Debitkarten, Zahlungen per Smartphone und die elektronische Lastschrift werden immer beliebter. Der große Vorteil besteht darin, dass nicht ständig daran gedacht werden muss, ausreichend Bargeld in der Geldtasche zu haben. Es reicht eine kleine Karte oder eine App auf dem Handy, und schon kann die Zahlung ohne Probleme über die Bühne gehen.



Quelle: Pixabay.com

Die kontaktlose Zahlung mit dem Smartphone nimmt gerade Fahrt an

Immer mehr Konsumenten halten nur noch ihr Smartphone an das entsprechende Terminal, und schon ist der Zahlungsvorgang erledigt. Einfacher kann das Zahlen nicht mehr vonstatten gehen, oder? Aber auch die Variante mit der PIN-Eingabe steht dem großen Bruder um nichts nach. Beide Varianten finden vor allem bei der jungen Generation großen Anklang.

Es gibt aber auch einen kleinen Nachteil bei der bargeldlosen Bezahlung. Wie immer im Leben müssen beide Seiten der Medaille betrachtet werden. Durch das bargeldlose Bezahlen kann schnell mal der Überblick über den Kontostand verloren werden. Ein paar Euro hier, ein paar Euro da - und ehe man es sich versieht, wurde mehr Geld ausgegeben als gedacht. Hierfür empfiehlt es sich, dass der Kontostand in regelmäßigen Abständen kontrolliert wird, damit es kein böses Erwachen gibt.

Fazit

Das bargeldlose Bezahlen hat sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Zahlungsmethode entwickelt. Wurde diese Zahlungsform lange Zeit kritisch beäugt, spielt sie vor allem bei der jungen Generation eine immer wichtigere Rolle. Sowohl für die Händler wie auch für die Kunden ist das bargeldlose Zahlen mit zahlreichen Vorteilen gesegnet. Das Zahlen mit der Kredit- oder Debitkarte und auch die Zahlung mit dem Smartphone könnten schon in den nächsten Jahren auf Platz Eins rutschen. Immer mehr Läden und Supermarktketten setzen auf den neuen Trend, und statten sich mit den neuesten Geräten aus, damit die bargeldlose Bezahlung in unterschiedlichen Varianten angeboten, und die Kundenzufriedenheit hochgehalten werden kann.