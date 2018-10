WISPA-Mitglieder verleihen renommierten Industriepreis an Cambium Networks

Auszeichnung als Manufacturer of the Year durch Wireless ISP Rolling Meadows, Illinois - Cambium Networks, (http://www.cambiumnetworks.com/) ein führender globaler Anbieter von Wireless-Netzwerklösungen, wurde von Mitgliedern der Wireless ISP Association (WISPA) (http://www.wispa.org/) mit dem Preis "Manufacturer ...

Auszeichnung als Manufacturer of the Year durch Wireless ISP

Rolling Meadows, Illinois - Cambium Networks, (http://www.cambiumnetworks.com/) ein führender globaler Anbieter von Wireless-Netzwerklösungen, wurde von Mitgliedern der Wireless ISP Association (WISPA) (http://www.wispa.org/) mit dem Preis "Manufacturer of the Year" ausgezeichnet. Cambium Networks sichert sich damit den Preis bereits im zweiten Jahr in Folge.

"Wireless ISP leisten Pionierarbeit bei der Bereitstellung von Breitband-Konnektivität rund um die Welt. Diese Anerkennung durch die von uns betreuten Mobilnetzbetreiber ist für uns eine große Ehre. Ihre Erfahrungen und Feedback zu unserer Technologie waren der Schlüssel bei der Weiterentwicklung unserer 'Wireless-Fabric' von bezahlbaren, hochqualitativen Wireless-Komplettlösungen, die ihren Netzen 'Intelligent-Edge'-Konnektivität verleihen", sagte Atul Bhatnagar, President und CEO von Cambium Networks.

"Um den Anspruch des Endkunden nach Bandbreite zu erfüllen, müssen WISP mehr Durchsatz bei kleinerem Spektrum leisten", sagte Scott Imhoff, Senior Vice President of Product Management bei Cambium Networks. "Wir freuen uns über diesen Preis. Mit unseren letzten Produktvorstellungen unterstreicht Cambium Networks seine Verpflichtung gegenüber dem WISP-Segment, dass wir weiterhin in die Entwicklung neuer Lösungen investieren, um zuverlässige und bezahlbare Konnektivität für die Vernetzung von Menschen, Orten und Dingen bereitzustellen."

Cambium Networks zeigt seine Lösungen diese Woche auf dem WISPAPALOOZA in Las Vegas (http://www.wispa.org/Events/WISPAPALOOZA) auf Stand 635.

Informationen zu Cambium Networks

Cambium Networks ist ein führender globaler Anbieter von drahtlosen Konnektivitätslösungen, die Menschen, Orte und Dinge besser vernetzen. Cambium Networks spezialisiert sich auf drahtlose End-to-End-Lösungen mit zuverlässigen, skalierbaren und sicheren Cloud-verwalteten Plattformen, die unter anspruchsvollen Bedingungen laufen. Dienstleister und Netzbetreiber aus Industrie, Privatwirtschaft und dem öffentlichen Bereich werden dabei unterstützt, "Intelligent-Edge"-Konnektivität aufzubauen. Der Hauptsitz von Cambium Networks befindet sich in der Nähe von Chicago mit Forschungs- und Entwicklungszentren in den USA, Großbritannien und Indien. Der weltweite Vertrieb wird über enge Vertriebshändler abgewickelt. www.cambiumnetworks.com

Ansprechpartner für Medien: Sara Black Bospar 213.618.1501 sara@bospar.com

