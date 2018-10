wissen aktuell: Heilsame Ernährung: 3sat-Dokumentation über gesundes Essen und Ernährungstrends

Mainz - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Donnerstag, 11. Oktober 2018, 20.15 Uhr Erstausstrahlung Einfach essen, was auf den Teller kommt: Das war einmal. Die Dokumentation "wissen aktuell: Heilsame Ernährung" am Donnerstag, 11. Oktober, 20.15 Uhr in 3sat, ...

Donnerstag, 11. Oktober 2018, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

Einfach essen, was auf den Teller kommt: Das war einmal. Die Dokumentation "wissen aktuell: Heilsame Ernährung" am Donnerstag, 11. Oktober, 20.15 Uhr in 3sat, hinterfragt Ernährungstrends und widmet sich der gesunden Kraft unserer Nahrungsmittel.

Viele Verbraucher sind verunsichert. Sie vermeiden Gluten, Weizen und Laktose ohne medizinische Indikation - und kaufen teure Diätprodukte. Davon profitiert vor allem die Lebensmittelindustrie. Was gesund ist und was nicht scheint immer auch abhängig vom Zeitgeist zu sein. Bestimmte Lebensmittel wie Milch oder Getreide sind mal "in", mal "out". Wann wird eine eingeschränkte Ernährung zu einseitig und gefährlich?

Fettarm, laktose- und glutenfrei, vegan, Low-Carb oder Paläodiät - Verbrauchern wird ständig etwas Neues angeboten. Ernährungsratgeber und Diätempfehlungen füllen neben klassischen Kochbüchern die Regale. Der Markt boomt. Immerhin ist in Deutschland etwa jeder zweite Erwachsene übergewichtig. Doch wie viel Verzicht ist sinnvoll? Radikale Diäten sind oft kontraproduktiv - unter anderem wegen des bekannten Jo-Jo-Effekts. Mit einigen Tricks lässt sich aber tatsächlich dauerhaft und gesund abnehmen. Wichtig ist dabei auch die Verringerung des Zuckerkonsums. Zucker liefert nicht nur überflüssige Kalorien. Es gibt auch Hinweise darauf, dass er für die steigende Zahl der Typ-2-Diabetes-Erkrankungen mitverantwortlich ist.

