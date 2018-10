Wissenschaftler aus In- und Ausland erzielten Nishan-Konsens zur Förderung gegenseitigen Lernens der Weltzivilisationen

Qufu, China - Nach über 30 "Dialogen zur Zivilisation" zu jeder Zeit in allen Ländern ging am Nachmittag des 27. September im chinesischen Qufu (Provinz Shandong) das Fifth Nishan Forum on World Civilizations zuende. Die 263 teilnehmenden Wissenschaftler aus ...

Qufu, China - Nach über 30 "Dialogen zur Zivilisation" zu jeder Zeit in allen Ländern ging am Nachmittag des 27. September im chinesischen Qufu (Provinz Shandong) das Fifth Nishan Forum on World Civilizations zuende. Die 263 teilnehmenden Wissenschaftler aus über 20 Ländern und Regionien einigten sich darauf, dass die Integration und das gegenseitige Lernen der Zivilisationen untereinander den Gemeinschaftsaufbau für eine gemeinsame Zukunft der Menschheit fördern würde.

Thema des Fifth Nishan Forums, das von der Volksregierung der Provinz Shandong veranstaltet wurde, war "Integrated Progress, Shared Future: Integration of Civilizations toward a Community with a Shared Future for Mankind" (Integrationsfortschritt, gemeinsame Zukunft: Integration der Zivilisationen für eine gemeinsame Zukunft der Menschheit). Neben diesem Hauptthema standen auch drei weitere Themen zur Sprache: The Belt and Road Initiative and Exploration of the Path to a Community of a Shared Future for Mankind (Die Seidenstraßen-Initiative, und die Weggestaltung für eine Gemeinschaft mit Blick auf die gemeinsame Zukunft der Menschheit), Responsibility and Duty: Embracing the New Era of Human Civilization (Verantwortung und Pflicht: Aufbruch in eine neue Ära der menschlichen Zivilisation) sowie Protection of Cultural Heritage and a Community of a Shared Future for Mankind (Schutz des Kulturerbes und Gemeinschaft für eine gemeinsame Zukunft der Menschheit).

Am 27. September präsentierte der Vorstandsvorsitzende seine Deklarierung zur Integration der Zivilisationen für eine Gemeinschaft und eine gemeinsame Zukunft der Menschheit. Diese von den Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland vereinbarte Deklarierung hebt hervor, dass angesichts der komplexen Lage der Welt und der globalen Probleme keine Nation und kein Land isoliert bleiben kann und keine Zivilisation im Alleingang vorgehen kann. Das gegenseitige Lernen unter den Zivilisationen gilt als wichtiger Ansatz zur Förderung des menschlichen Fortschritts und der weltweiten Friedensarbeit. Die Dialoge untereinander dienen den Zivilisationen als Brücke zum gegenseitigen Lernen von gegensätzlichen Zivilisationen.

Der Vizesekretär der Provinz und Provinzgouverneur von Shandong Gong Zheng sagte in seiner Ansprache, dass "beim fünften Nishan Forum die Macht der Überlegungen zusammenfließen, die Stärke der Integration gesteigert, ein Beitrag zur kulturellen Verständigung geleistet und das gemeinsame Lernen unterschiedlicher Zivilisationen gefördert werden konnten". Auch hob er hervor, dass Shandong als Heimatstadt von Konfuzius und Menzius und als Ort der Feierlichkeiten das Wissen anderer nutzen kann, während es gleichzeitig seinen eigenen kulturellen Reichtum einbringen und die Marke des Nishan Forums weiter stärken könnte, um den optimalen Nährboden für das gegenseitige Lernen der Weltzivilisationen zu schaffen. Er drückte seine Hoffnung aus, dass verschiedene Zivilisationen die Unterschiede unter den Zivilisationen bewahren und den Austausch und das gegenseitige Lernen fördern würden, um gemeinsam die Gemeinschaft aller und die Zukunft der Menschheit aufzubauen.

OTS: The People's Government of Shandong Province newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132256 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132256.rss2

Pressekontakt: Frau Yuan +86-10-88051349