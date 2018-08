Wo junge Künstler ihre Kunstmappen für die Aufnahmeprüfungen erarbeiten

Im Herbst beginnt an Kunstakademien, Hochschulen und im In- und Ausland wieder das neue Semester. Vor dem Studium steht aber eine Aufnahmeprüfung, bei der auch eine Kunstmappe mit eigenen Arbeiten vorzulegen ist. Die Kunstschule Frankfurt, unter der Leitung von Irene Schuh https://www.atelier-irene-schuh.de , hat sich darauf spezialisiert, angehenden Künstlern bei den Prüfungsvorbereitungen und auch bei der professionellen Erstellung und Zusammensetzung der geforderten Kunstmappe zu unterstützen. Am 17. September starten die Intensiv-Workshops, die zukünftigen Kunst-, Medien und Designstudenten ihrem Traum von der Künstlerkarriere näherbringen sollen. "In unserer Kunstschule unterstützen wird die hoffnungsfrohen Noch-nicht-Studenten mit einer gehörigen Portion Motivation, grundlegendem Wissen und qualifizierter Hilfe zur Erstellung einer herausragenden und erfolgreichen Bewerbungsmappe, mit der man sich bei den Kunstunis im In- und Ausland vorstellen kann", so Irene Schuh.

Frankfurt am Main (pts009/21.08.2018/09:05) - Im Herbst beginnt an Kunstakademien, Hochschulen und im In- und Ausland wieder das neue Semester. Vor dem Studium steht aber eine Aufnahmeprüfung, bei der auch eine Kunstmappe mit eigenen Arbeiten vorzulegen ist. Die Kunstschule Frankfurt, unter der Leitung von Irene Schuh https://www.atelier-irene-schuh.de , hat sich darauf spezialisiert, angehenden Künstlern bei den Prüfungsvorbereitungen und auch bei der professionellen Erstellung und Zusammensetzung der geforderten Kunstmappe zu unterstützen. Am 17. September starten die Intensiv-Workshops, die zukünftigen Kunst-, Medien und Designstudenten ihrem Traum von der Künstlerkarriere näherbringen sollen. "In unserer Kunstschule unterstützen wird die hoffnungsfrohen Noch-nicht-Studenten mit einer gehörigen Portion Motivation, grundlegendem Wissen und qualifizierter Hilfe zur Erstellung einer herausragenden und erfolgreichen Bewerbungsmappe, mit der man sich bei den Kunstunis im In- und Ausland vorstellen kann", so Irene Schuh.

Frankfurter Kunstschule Atelier Irene Schuh bereitet Künstler auf Karriere vor

Unzählige angehende Kunst- oder Designstudenten arbeiten bereits seit Monaten an ihren Bewerbungsmappen und zittern vor der Aufnahmeprüfung. Die Kunstschule Frankfurt bietet die Möglichkeit, sich erfolgreiche Bewerbungsmappen in kurzer Zeit zu erarbeiten und sich mit professioneller Hilfe intensiv auf die bevorstehende Aufnahmeprüfung an einer Kunstakademie oder Hochschule vorzubereiten.

Intensiv Kunst-Mappenkurs Termine für Kunst- und Designstudenten:

Termin 1: Mappenkurs A, ab 17.9.2018-22.10.2018 Montags 18-20 Uhr, 5 Termine Kurs mit Prüfungsvorbereitung für Kunstakademien und die . theoretische und praktische Vorbereitung für Aufnahmeprüfungen an Kunst- und Hochschulen im In- und Ausland. Gesamt: 10 Intensiv-Stunden in 5 Wochen, 1 x pro Woche mit jeweils 2 Stunden Infos und Anmeldung: https://www.atelier-irene-schuh.de/mappenkurs

Termin 2: Mappenkurs B, ab 18.9.2018-23.10.2018 Dienstags 10-12 Uhr, 5 Termine

Termin 3: Mappenkurs C, vom 18.09.2018 - 23.10.2018 Dienstags 18-20 Uhr, 5 Termine

Spezial-Termine: Mappen-Crashkurs - an 2 Tagen! a. Sa., 22.9.2018 - So., 23.09.2018 von 10-16 Uhr, 3 Plätz frei b. Sa., 20.10.2018 - So., 21.10.2018 von 10-16 Uhr, 2 Plätz frei

Infos + Anmeldung: https://www.atelier-irene-schuh.de/mappenkurs

Wo Kreativität zur Entfaltung kommt: das Kunst-Atelier in Frankfurt-Oberrad

Die Kurse finden in schöner Kunst-Atelier-Atmosphäre im idyllischen Garten-Atelier oder bei gutem Wetter oft auch unter freiem Himmel statt. Die fortlaufenden Kurse beginnen im September und November. Zusätzlich werden 1-Tages-Kunst-Workshops, 6 Wochen-Kurse, Kunstabende im Atelier oder auch Einzel-Kunst-Coachings angeboten. Das aktuelle Kursprogramm findet man auf: https://www.atelier-irene-schuh.de/kursprogramm-aktuell

Kontakt: Kunstschule Frankfurt "Atelier Irene Schuh" Kunst Mappen Kurse Design Lehrerfortbildung Beratung Bethmann-Hollweg-Straße 10, 60599 Frankfurt Tel.: 069658334 Mail: info@atelier-is.de Web: https://www.atelier-irene-schuh.de

(Ende)

Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: 0043/699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com

Frankfurt am Main (pts009/21.08.2018/09:05)