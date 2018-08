Wohnen wie die Stars: Diese Promi-Villen wären mit dem aktuellen Eurojackpot erschwinglich

Münster - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Ein neues Haus steht bei den meisten Lottogewinnern ganz oben auf der Wunschliste. Mit dem Gewinn aus dem aktuellen Eurojackpot in Höhe von 61 ...

Münster -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Ein neues Haus steht bei den meisten Lottogewinnern ganz oben auf der Wunschliste. Mit dem Gewinn aus dem aktuellen Eurojackpot in Höhe von 61 Millionen Euro könnten Haus und Grundstück um einige Dimensionen größer ausfallen. Warum also nicht nach den Sternen greifen und wohnen wie Musik-, Sport- und Fernsehstars?

53 Millionen Euro für die Villa von Tiger Woods

Für alle Golf-Fans ginge ein Traum in Erfüllung, denn: Zum Anwesen in Florida gehört natürlich ein Golfplatz. Zudem bietet es mit Schwimmbecken, Spa-Bereich und Privatkino alles für die perfekte Rundumversorgung.

46 Millionen Euro für Oprahs Wohnsitz

Wer auf den Spuren der Talkshow-Legende wandeln möchte, hätte auf den 170.000 Quadratmetern ihres Zuhauses in Montecito einiges zu entdecken: Auf dem riesigen Grundstück befinden sich neben dem Haus außerdem ein See, ein weitläufiger Rosengarten sowie ein Teehaus.

35 Millionen Euro für das ehemalige Cruise/Holmes-Haus

Das Haus des ehemaligen Traumpaars Tom Cruise und Katie Holmes in Beverly Hills wurde 1937 erbaut. Mit sieben Schlafzimmern, neun Bädern sowie einem Tennisplatz und Pool lässt es kaum Wünsche offen.

26 Millionen Euro für Céline Dions Heim

Von ursprünglich 77 Millionen Euro senkte die Pop-Queen den Kaufpreis ihres Eigenheims in Florida auf 26 Millionen Euro. Im Preis enthalten sind neben dem Haupthaus mit fünf Schlafzimmern und einem atemberaubenden Meerblick auch zwei Gästehäuser.

25 Millionen Euro für das Haus von Gwen Stefani

Bei dieser Luxusvilla in Los Angeles würde man sich in die Serie berühmter Besitzer einreihen: Vor der "No Doubt"-Sängerin war dies das Heim von Jennifer Lopez. Eine glamouröse Einrichtung mit Marmor und edlem Holz findet man im Ankleidezimmer genauso wie im Fitnessraum vor.

Ob es für einen Eurojackpot-Gewinner wirklich eines dieser Promi-Eigenheime sein muss, muss jeder für sich selbst beantworten. Doch von den 61 Millionen Euro, die in der obersten Gewinnklasse warten, könnte sich der Glückspilz sicher den eigenen Wohntraum erfüllen - ob mit prominenten Vorbesitzern oder nicht.

Träumen von einem schönen Eigenheim darf man. Und mit etwas Glück hilft vielleicht der aktuelle Eurojackpot. Mitspielen kann man in allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.

OTS: Eurojackpot newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107909 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107909.rss2

Pressekontakt: WestLotto Axel Weber Telefon: 0251-7006-1313 Telefax: 0251-7006-1399 presse@eurojackpot.de presse.eurojackpot.de eurojackpot.spiegel.de