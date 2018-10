Wohnungsbauer IMKAN kündigt auf Cityscape Global 2018 neuen Küstenstandort „AlJurf“ an

IMKAN, ein Bauträger mit globaler Perspektive, bekannt für die Schaffung von Immobilien mit Seele, die das Leben bereichern, hat AlJurf angekündigt, einen Standort für vollständig integrierte Zweitwohnungen entlang der Sahel Al Emarat , der in Ghantoot zwischen Abu Dhabi und Dubai gelegenen Riviera.

The AlJurf Masterplan, situated along the beautiful coastline of Sahel Al Emarat between Abu Dhabi and Dubai (Photo: AETOSWire)

Der Bau des 370 Hektar großen Projekts, das sich über 3,4 Kilometer entlang des azurblauen Strandes erstreckt und das Kernstück der Ausstellung von IMKAN auf der Cityscape Global 2018 bildet, soll im Jahr 2019 beginnen. Diese per Masterplan konzipierte Community soll als unberührter Standort für Zweitwohnungen fungieren, wo Natur, Kultur und Architektur verbunden werden, um ein authentisches und unvergleichliches Erlebnis abseits des Stadtlebens zu bieten..

Der Standort wird aus drei getrennten Bezirken bestehen: AlJurf Gardens, Jiwar Al Qasr und Marsa AlJurf. Jeder davon wird eigene spezielle architektonische Besonderheiten und eine Reihe von Annehmlichkeiten bieten. Der Standort wird ferner über zwei Yachthäfen, private Anlegeplätze, ein Stadtzentrum, Hotels, Einzelhandel, eineWellness-Resort und Klinik, Service-Wohnparks und Villen verfügen. In AlJurf werden den Bewohnern darüber hinaus öffentliche und private Strände, ein Strandclub und ein Restaurant, ein Gemeinschaftszentrum, Parks, Moscheen, Kliniken und eine private Schule zur Verfügung stehen.

Jassim Alseddiqi, Vorstandsmitglied von IMKAN und CEO der Abu Dhabi Financial Group (ADFG), sagte: „IMKAN wird mit seinem einzigartigen Ansatz zum Aufbau von Gemeinschaften den Keim für einen völlig neuen Lebensstil pflanzen. An unserem ersten Standort an der Küste sollen die innovativen Designstile und -standards von Sahel Al Emarat miteinander verbunden werden. Dazu wollen wir traditionelle Inspirationen mit starken modernen Elementen und atemberaubenden Ausblicken verbinden. Wir freuen uns auf den Einfluss, den AlJurf auf den Landesmarkt für Küstengrundstücke haben wird und begrüßen die Gelegenheit für die Käufer, in ein einmaliges Projekt zu investieren.“

Walid El Hindi, CEO von IMKAN, sagte: „Die erste Phase von AlJurf Gardens soll im Jahr 2021 abgeschlossen sein. Sie wird aus 293 Villen und Grundstücken bestehen, die sich in einer einzigartigen grünen Umgebung befinden, mit privaten Ranches an der Küste und Chalets, die an Rivieras erinnern – ähnlich wie in den Hamptons in New York. Dieser Standort hat das Potential, die vielfältigen Angebote der VAE sowohl für lokale als auch für internationale Anleger effektiv hervorzuheben.“

IMKAN möchte seine internationale Präsenz durch innovative Projekte erweitern, mit denen die lokale Kulturgefördert wird, und sich gleichzeitig in die Communitys einbringen, in denen es tätig ist. Das Unternehmen engagiert sich für den Bau zweckmäßiger Immobilien mit Seele, die das Leben der kommenden Generationen verbessern können.

